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Вулин раскрыл как остановка финансирования USAID отразится на протестах - РИА Новости, 03.02.2025
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19:14 03.02.2025 (обновлено: 21:29 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/serbiya-1997173944.html
Вулин раскрыл как остановка финансирования USAID отразится на протестах
Вулин раскрыл как остановка финансирования USAID отразится на протестах - РИА Новости, 03.02.2025
Вулин раскрыл как остановка финансирования USAID отразится на протестах
Остановка финансирования проектов Агентства США по международному развитию (USAID) в Сербии не отразится сразу на идущих с ноября массовых протестах, но... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T19:14:00+03:00
2025-02-03T21:29:00+03:00
в мире
сербия
сша
александр вулин
евросоюз
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БЕЛГРАД, 3 фев - РИА Новости. Остановка финансирования проектов Агентства США по международному развитию (USAID) в Сербии не отразится сразу на идущих с ноября массовых протестах, но является хорошей новостью, заявил РИА Новости сербский вице-премьер Александр Вулин. Ранее агентство Bloombeg Adria сообщило, что через USAID в различные проекты в Сербии с 2001 по 2024 годы вложено около 937 миллионов долларов, решением властей США все проекты остановлены. "В кратком периоде не будет перемен. Деньги лидерам протестов ранее выделены и они продолжат делать то, за что им заплатили. ЕС уже обязался во ять на себя финансирование агентурной сети в Сербии, которую USAID долго создавала. Не верю, что США полностью оставят такой механизм для навязывания послушных им правительств и свержения непослушных лидеров. Но перемены должны произойти и пока США не найдут новую модель, хорошая новость, что агенты будут без новых денег", - заявил Вулин, который ранее возглавлял МО, МВД и контрразведку Сербии. Президент Сербии Александр Вучич ранее в понедельник официально пригласил протестующих в Сербии студентов и преподавателей к началу переговоров в среду, 5 февраля, официальное письмо направлено ректорату в Белграде и опубликовано местными СМИ.USAID в Сербии представляет себя как "ключевой партнер в реформах" финансирует различные области: экономическое развитие, укрепление демократических институтов, развитии образования, здравоохранения, защиты окружающей среды, в ходе пандемии COVID-19 агентство обеспечило свыше 9 миллионов долларов помощи Сербии. В июле 2024 года правительство Сербии и USAID подписали два дополнительных документа к существующим соглашениям о помощи, согласно которым США должны были выделить еще 18 миллионов долларов на "развитие процедуры госзакупок, правосудия для граждан, защиты животной среды и энергобезопасности, помощи укреплению масс-медиа и увеличению конкурентоспособности сербского хозяйства". В 2021 году на торжественном мероприятии в честь 20-летия работы USAID в Сербии почетными гостями были нынешняя председатель Скупщины (парламента) Сербии, тогда глава правительства Ана Брнабич и на тот момент спикер парламента, сейчас первый вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич. Брнабич тогда заявила, что американское агентство "делает Сербию лучше и богаче", вложения USAID в страну тогда достигли 882 миллиона долларов. Ана Брнабич два срока возглавляла правительство Сербии с 2017 по 2024 годы, в политику пришла из сферы НКО, где вела проекты по образованию сербов в Кембридже PEKSIM и возглавляла национальный альянс по местному экономическому развитию NALED, была консультантом по реализации в Сербии проектов по реформам системы управления Агентства США по международному развитию USAID.
https://ria.ru/20250203/sovfedja-1997116762.html
https://ria.ru/20250201/vuchich-1996740143.html
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в мире, сербия, сша, александр вулин, евросоюз
В мире, Сербия, США, Александр Вулин, Евросоюз
Вулин раскрыл как остановка финансирования USAID отразится на протестах

Вулин: остановка финансирования USAID не сразу отразится на протестах в Сербии

© AP Photo / Armin DurgutАкция протеста в Нови-Саде, Сербия
Акция протеста в Нови-Саде, Сербия - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Armin Durgut
Акция протеста в Нови-Саде, Сербия. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 3 фев - РИА Новости. Остановка финансирования проектов Агентства США по международному развитию (USAID) в Сербии не отразится сразу на идущих с ноября массовых протестах, но является хорошей новостью, заявил РИА Новости сербский вице-премьер Александр Вулин.
Ранее агентство Bloombeg Adria сообщило, что через USAID в различные проекты в Сербии с 2001 по 2024 годы вложено около 937 миллионов долларов, решением властей США все проекты остановлены.
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"В кратком периоде не будет перемен. Деньги лидерам протестов ранее выделены и они продолжат делать то, за что им заплатили. ЕС уже обязался во ять на себя финансирование агентурной сети в Сербии, которую USAID долго создавала. Не верю, что США полностью оставят такой механизм для навязывания послушных им правительств и свержения непослушных лидеров. Но перемены должны произойти и пока США не найдут новую модель, хорошая новость, что агенты будут без новых денег", - заявил Вулин, который ранее возглавлял МО, МВД и контрразведку Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич ранее в понедельник официально пригласил протестующих в Сербии студентов и преподавателей к началу переговоров в среду, 5 февраля, официальное письмо направлено ректорату в Белграде и опубликовано местными СМИ.
USAID в Сербии представляет себя как "ключевой партнер в реформах" финансирует различные области: экономическое развитие, укрепление демократических институтов, развитии образования, здравоохранения, защиты окружающей среды, в ходе пандемии COVID-19 агентство обеспечило свыше 9 миллионов долларов помощи Сербии.
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В июле 2024 года правительство Сербии и USAID подписали два дополнительных документа к существующим соглашениям о помощи, согласно которым США должны были выделить еще 18 миллионов долларов на "развитие процедуры госзакупок, правосудия для граждан, защиты животной среды и энергобезопасности, помощи укреплению масс-медиа и увеличению конкурентоспособности сербского хозяйства".
В 2021 году на торжественном мероприятии в честь 20-летия работы USAID в Сербии почетными гостями были нынешняя председатель Скупщины (парламента) Сербии, тогда глава правительства Ана Брнабич и на тот момент спикер парламента, сейчас первый вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич. Брнабич тогда заявила, что американское агентство "делает Сербию лучше и богаче", вложения USAID в страну тогда достигли 882 миллиона долларов.
Ана Брнабич два срока возглавляла правительство Сербии с 2017 по 2024 годы, в политику пришла из сферы НКО, где вела проекты по образованию сербов в Кембридже PEKSIM и возглавляла национальный альянс по местному экономическому развитию NALED, была консультантом по реализации в Сербии проектов по реформам системы управления Агентства США по международному развитию USAID.
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