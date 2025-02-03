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На Украине выдвигали обвинения против Саркисяна за два месяца до гибели - РИА Новости, 03.02.2025
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23:27 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/sarkisyan-1997197807.html
На Украине выдвигали обвинения против Саркисяна за два месяца до гибели
На Украине выдвигали обвинения против Саркисяна за два месяца до гибели - РИА Новости, 03.02.2025
На Украине выдвигали обвинения против Саркисяна за два месяца до гибели
Служба безопасности Украины за два месяца до гибели основателя добровольческого батальона в ДНР "Арбат" Армена Саркисяна в результате взрыва в ЖК "Алые паруса"... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T23:27:00+03:00
2025-02-03T23:27:00+03:00
россия
москва
украина
донецкая народная республика
армен саркисян (днр)
жк "алые паруса"
служба безопасности украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины за два месяца до гибели основателя добровольческого батальона в ДНР "Арбат" Армена Саркисяна в результате взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве выдвигала против него обвинения по двум статьям уголовного кодекса. Так, 4 декабря 2024 года в Telegram-канале СБУ было опубликовано сообщение о предъявлении обвинений Саркисяну в создании добровольческого батальона в ДНР, а также в помощи российским военным в приобретении "тепловизоров, горючего и стройматериалов для нужд на передовой", которые в украинском ведомстве назвали "преступлениями против нашего государства". Согласно данным на сайте МВД Украины, Саркисян с мая 2014 года находился в базе разыскиваемых в категории "лиц, скрывающихся от органов прокуратуры". Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из них впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
https://ria.ru/20250203/arbat-1997106346.html
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россия
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россия, москва, украина, донецкая народная республика, армен саркисян (днр), жк "алые паруса", служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в жк "алые паруса" в москве
Россия, Москва, Украина, Донецкая Народная Республика, Армен Саркисян (ДНР), ЖК "Алые паруса", Служба безопасности Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
На Украине выдвигали обвинения против Саркисяна за два месяца до гибели

СБУ выдвигала обвинения против Саркисяна за два месяца до гибели при взрыве

© Фото : Федерация Бокса ДНРАрмен Саркисян
Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : Федерация Бокса ДНР
Армен Саркисян. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины за два месяца до гибели основателя добровольческого батальона в ДНР "Арбат" Армена Саркисяна в результате взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве выдвигала против него обвинения по двум статьям уголовного кодекса.
Так, 4 декабря 2024 года в Telegram-канале СБУ было опубликовано сообщение о предъявлении обвинений Саркисяну в создании добровольческого батальона в ДНР, а также в помощи российским военным в приобретении "тепловизоров, горючего и стройматериалов для нужд на передовой", которые в украинском ведомстве назвали "преступлениями против нашего государства".
Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Командир спецназа "Ахмат" рассказал о работе батальона Саркисяна
Вчера, 15:01
Согласно данным на сайте МВД Украины, Саркисян с мая 2014 года находился в базе разыскиваемых в категории "лиц, скрывающихся от органов прокуратуры".
Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из них впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.
Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
Житель ЖК Алые паруса о погибшем при взрыве Армене Саркисяне - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Соседи рассказали о погибшем при взрыве в ЖК "Алые паруса" Саркисяне
Вчера, 15:57
 
РоссияМоскваУкраинаДонецкая Народная РеспубликаАрмен Саркисян (ДНР)ЖК "Алые паруса"Служба безопасности УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
 
 
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