https://ria.ru/20250203/sarkisyan-1997197807.html

На Украине выдвигали обвинения против Саркисяна за два месяца до гибели

На Украине выдвигали обвинения против Саркисяна за два месяца до гибели - РИА Новости, 03.02.2025

На Украине выдвигали обвинения против Саркисяна за два месяца до гибели

Служба безопасности Украины за два месяца до гибели основателя добровольческого батальона в ДНР "Арбат" Армена Саркисяна в результате взрыва в ЖК "Алые паруса"... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T23:27:00+03:00

2025-02-03T23:27:00+03:00

2025-02-03T23:27:00+03:00

россия

москва

украина

донецкая народная республика

армен саркисян (днр)

жк "алые паруса"

служба безопасности украины

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996986395_0:59:1080:667_1920x0_80_0_0_d97d71d2fb43e27acdd0c2f05c7c0e4b.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины за два месяца до гибели основателя добровольческого батальона в ДНР "Арбат" Армена Саркисяна в результате взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве выдвигала против него обвинения по двум статьям уголовного кодекса. Так, 4 декабря 2024 года в Telegram-канале СБУ было опубликовано сообщение о предъявлении обвинений Саркисяну в создании добровольческого батальона в ДНР, а также в помощи российским военным в приобретении "тепловизоров, горючего и стройматериалов для нужд на передовой", которые в украинском ведомстве назвали "преступлениями против нашего государства". Согласно данным на сайте МВД Украины, Саркисян с мая 2014 года находился в базе разыскиваемых в категории "лиц, скрывающихся от органов прокуратуры". Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из них впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

https://ria.ru/20250203/arbat-1997106346.html

https://ria.ru/20250203/sarkisyan-1997120873.html

россия

москва

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, украина, донецкая народная республика, армен саркисян (днр), жк "алые паруса", служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в жк "алые паруса" в москве