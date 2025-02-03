https://ria.ru/20250203/sarkisyan-1997197807.html
На Украине выдвигали обвинения против Саркисяна за два месяца до гибели
На Украине выдвигали обвинения против Саркисяна за два месяца до гибели - РИА Новости, 03.02.2025
На Украине выдвигали обвинения против Саркисяна за два месяца до гибели
Служба безопасности Украины за два месяца до гибели основателя добровольческого батальона в ДНР "Арбат" Армена Саркисяна в результате взрыва в ЖК "Алые паруса"... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T23:27:00+03:00
2025-02-03T23:27:00+03:00
2025-02-03T23:27:00+03:00
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украина
донецкая народная республика
армен саркисян (днр)
жк "алые паруса"
служба безопасности украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины за два месяца до гибели основателя добровольческого батальона в ДНР "Арбат" Армена Саркисяна в результате взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве выдвигала против него обвинения по двум статьям уголовного кодекса. Так, 4 декабря 2024 года в Telegram-канале СБУ было опубликовано сообщение о предъявлении обвинений Саркисяну в создании добровольческого батальона в ДНР, а также в помощи российским военным в приобретении "тепловизоров, горючего и стройматериалов для нужд на передовой", которые в украинском ведомстве назвали "преступлениями против нашего государства". Согласно данным на сайте МВД Украины, Саркисян с мая 2014 года находился в базе разыскиваемых в категории "лиц, скрывающихся от органов прокуратуры". Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из них впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
https://ria.ru/20250203/arbat-1997106346.html
https://ria.ru/20250203/sarkisyan-1997120873.html
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россия, москва, украина, донецкая народная республика, армен саркисян (днр), жк "алые паруса", служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в жк "алые паруса" в москве
Россия, Москва, Украина, Донецкая Народная Республика, Армен Саркисян (ДНР), ЖК "Алые паруса", Служба безопасности Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
На Украине выдвигали обвинения против Саркисяна за два месяца до гибели
СБУ выдвигала обвинения против Саркисяна за два месяца до гибели при взрыве