https://ria.ru/20250203/sarkisyan-1997149011.html
В батальоне "Арбат" назвали Саркисяна настоящим патриотом
В батальоне "Арбат" назвали Саркисяна настоящим патриотом - РИА Новости, 03.02.2025
В батальоне "Арбат" назвали Саркисяна настоящим патриотом
Погибший в результате взрыва в ЖК "Алые паруса" основатель добровольческого батальона в ДНР "Арбат" Армен Саркисян был настоящим патриотом своей Родины и... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T17:28:00+03:00
2025-02-03T17:28:00+03:00
2025-02-03T17:28:00+03:00
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Погибший в результате взрыва в ЖК "Алые паруса" основатель добровольческого батальона в ДНР "Арбат" Армен Саркисян был настоящим патриотом своей Родины и руководителем, который никогда не отсиживался в кабинете, а всегда был на передовой, рассказали в его батальоне. "В результате теракта в жилом комплексе "Алые Паруса" скончался Армен Нагапетович Саркисян... Он был человеком слова и дела, который никогда и никого не оставлял в беде, настоящим патриотом Родины, руководителем, которые не отсиживался в кабинете, а вместе с товарищами всегда находился на передовой всех событий. Он оказывал всестороннюю поддержку подрастающему поколению Республики, помогал воспитанникам детских домов", - говорится в публикации в Telegram-канале батальона. В корпусе выразили соболезнования от своего имени и от имени общественности Горловки и Федерации бокса ДНР, а также отметили, что память о нем всегда будет жить в сердцах людей. Федерация бокса ДНР распространила в своем Telegram-канале это же заявление. Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из них впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
https://ria.ru/20250203/sarkisyan-1997120873.html
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В батальоне "Арбат" назвали Саркисяна настоящим патриотом
В батальоне "Арбат" назвали погибшего основателя Саркисяна настоящим патриотом