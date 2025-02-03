https://ria.ru/20250203/sarkisyan-1997149011.html

В батальоне "Арбат" назвали Саркисяна настоящим патриотом

В батальоне "Арбат" назвали Саркисяна настоящим патриотом - РИА Новости, 03.02.2025

В батальоне "Арбат" назвали Саркисяна настоящим патриотом

Погибший в результате взрыва в ЖК "Алые паруса" основатель добровольческого батальона в ДНР "Арбат" Армен Саркисян был настоящим патриотом своей Родины и... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T17:28:00+03:00

2025-02-03T17:28:00+03:00

2025-02-03T17:28:00+03:00

донецкая народная республика

армен саркисян (днр)

россия

жк "алые паруса"

взрыв в жк "алые паруса" в москве

москва

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996986395_0:59:1080:667_1920x0_80_0_0_d97d71d2fb43e27acdd0c2f05c7c0e4b.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Погибший в результате взрыва в ЖК "Алые паруса" основатель добровольческого батальона в ДНР "Арбат" Армен Саркисян был настоящим патриотом своей Родины и руководителем, который никогда не отсиживался в кабинете, а всегда был на передовой, рассказали в его батальоне. "В результате теракта в жилом комплексе "Алые Паруса" скончался Армен Нагапетович Саркисян... Он был человеком слова и дела, который никогда и никого не оставлял в беде, настоящим патриотом Родины, руководителем, которые не отсиживался в кабинете, а вместе с товарищами всегда находился на передовой всех событий. Он оказывал всестороннюю поддержку подрастающему поколению Республики, помогал воспитанникам детских домов", - говорится в публикации в Telegram-канале батальона. В корпусе выразили соболезнования от своего имени и от имени общественности Горловки и Федерации бокса ДНР, а также отметили, что память о нем всегда будет жить в сердцах людей. Федерация бокса ДНР распространила в своем Telegram-канале это же заявление. Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из них впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

https://ria.ru/20250203/sarkisyan-1997120873.html

https://ria.ru/20250203/arbat-1997106346.html

донецкая народная республика

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, армен саркисян (днр), россия, жк "алые паруса", взрыв в жк "алые паруса" в москве, москва, происшествия