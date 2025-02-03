Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса", умер
Глава добровольческого батальона в ДНР Саркисян умер при взрыве в "Алых парусах"
© Фото : Федерация Бокса ДНРАрмен Саркисян
© Фото : Федерация Бокса ДНР
Армен Саркисян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 фев – РИА Новости. Скончался основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве, сообщает мэр Горловки Иван Приходько.
"Трагическая весть потрясла Горловку и всю Донецкую Народную Республику: сегодня, 3 февраля, в результате теракта, совершенного в жилом комплексе "Алые Паруса", скончался Армен Нагапетович Саркисян", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
По его словам имя Саркисяна было широко известно не только в ДНР, но и за её пределами.
"Кавалер ордена Мужества, Почётный гражданин города Горловка, он оставил яркий след в истории региона", - подчеркнул Приходько.
Он отметил, что будучи председателем наблюдательного совета региональной общественной организации "Федерация бокса ДНР", Саркисян внес значительный вклад в развитие спорта в регионе, способствуя воспитанию подрастающего поколения и пропаганде здорового образа жизни.
При этом Приходько подчеркнул, что наиболее значимым достижением Саркисяна стало создание отдельного батальона специального назначения "АрБат" и руководство им.
"Этот батальон, сформированный из добровольцев, сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности на территории ДНР, участвуя в многочисленных операциях по борьбе с украинским терроризмом", - добавил мэр.
Он считает, что гибель Саркисяна, который был "образцом мужества, патриотизма и гражданской ответственности" - невосполнимая утрата для всего региона, всей России. Приходько выразил соболезнования родным и близким погибшего от имени жителей Горловки.
В понедельник при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы погиб один человек, еще четверо пострадали. В частности, сообщалось, что Саркисян госпитализирован в тяжелом состоянии.