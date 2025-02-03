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Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса", умер - РИА Новости, 03.02.2025
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13:56 03.02.2025 (обновлено: 16:01 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/sarkisyan-1997049940.html
Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса", умер
Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса", умер - РИА Новости, 03.02.2025
Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса", умер
Скончался основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве, сообщает мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:56:00+03:00
2025-02-03T16:01:00+03:00
москва
донецкая народная республика
горловка
иван приходько
жк "алые паруса"
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происшествия
армен саркисян (днр)
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ДОНЕЦК, 3 фев – РИА Новости. Скончался основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве, сообщает мэр Горловки Иван Приходько."Трагическая весть потрясла Горловку и всю Донецкую Народную Республику: сегодня, 3 февраля, в результате теракта, совершенного в жилом комплексе "Алые Паруса", скончался Армен Нагапетович Саркисян", - написал Приходько в своем Telegram-канале.По его словам имя Саркисяна было широко известно не только в ДНР, но и за её пределами."Кавалер ордена Мужества, Почётный гражданин города Горловка, он оставил яркий след в истории региона", - подчеркнул Приходько.Он отметил, что будучи председателем наблюдательного совета региональной общественной организации "Федерация бокса ДНР", Саркисян внес значительный вклад в развитие спорта в регионе, способствуя воспитанию подрастающего поколения и пропаганде здорового образа жизни.При этом Приходько подчеркнул, что наиболее значимым достижением Саркисяна стало создание отдельного батальона специального назначения "АрБат" и руководство им."Этот батальон, сформированный из добровольцев, сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности на территории ДНР, участвуя в многочисленных операциях по борьбе с украинским терроризмом", - добавил мэр.Он считает, что гибель Саркисяна, который был "образцом мужества, патриотизма и гражданской ответственности" - невосполнимая утрата для всего региона, всей России. Приходько выразил соболезнования родным и близким погибшего от имени жителей Горловки.В понедельник при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы погиб один человек, еще четверо пострадали. В частности, сообщалось, что Саркисян госпитализирован в тяжелом состоянии.
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москва, донецкая народная республика, горловка, иван приходько, жк "алые паруса", взрыв в жк "алые паруса" в москве, происшествия, армен саркисян (днр)
Москва, Донецкая Народная Республика, Горловка, Иван Приходько, ЖК "Алые паруса", Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, Происшествия, Армен Саркисян (ДНР)
Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса", умер

Глава добровольческого батальона в ДНР Саркисян умер при взрыве в "Алых парусах"

© Фото : Федерация Бокса ДНРАрмен Саркисян
Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : Федерация Бокса ДНР
Армен Саркисян. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 фев – РИА Новости. Скончался основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве, сообщает мэр Горловки Иван Приходько.
"Трагическая весть потрясла Горловку и всю Донецкую Народную Республику: сегодня, 3 февраля, в результате теракта, совершенного в жилом комплексе "Алые Паруса", скончался Армен Нагапетович Саркисян", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
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По его словам имя Саркисяна было широко известно не только в ДНР, но и за её пределами.
"Кавалер ордена Мужества, Почётный гражданин города Горловка, он оставил яркий след в истории региона", - подчеркнул Приходько.
Он отметил, что будучи председателем наблюдательного совета региональной общественной организации "Федерация бокса ДНР", Саркисян внес значительный вклад в развитие спорта в регионе, способствуя воспитанию подрастающего поколения и пропаганде здорового образа жизни.
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При этом Приходько подчеркнул, что наиболее значимым достижением Саркисяна стало создание отдельного батальона специального назначения "АрБат" и руководство им.
"Этот батальон, сформированный из добровольцев, сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности на территории ДНР, участвуя в многочисленных операциях по борьбе с украинским терроризмом", - добавил мэр.
Он считает, что гибель Саркисяна, который был "образцом мужества, патриотизма и гражданской ответственности" - невосполнимая утрата для всего региона, всей России. Приходько выразил соболезнования родным и близким погибшего от имени жителей Горловки.
В понедельник при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы погиб один человек, еще четверо пострадали. В частности, сообщалось, что Саркисян госпитализирован в тяжелом состоянии.
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МоскваДонецкая Народная РеспубликаГорловкаИван ПриходькоЖК "Алые паруса"Взрыв в ЖК "Алые паруса" в МосквеПроисшествияАрмен Саркисян (ДНР)
 
 
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