https://ria.ru/20250203/sarkisyan-1997020652.html
Саркисян был объявлен в розыск на Украине
Саркисян был объявлен в розыск на Украине - РИА Новости, 03.02.2025
Саркисян был объявлен в розыск на Украине
Основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве, находится в базе разыскиваемых лиц МВД Украины,... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:26:00+03:00
2025-02-03T12:26:00+03:00
2025-02-03T16:01:00+03:00
украина
донецкая народная республика
жк "алые паруса"
мария захарова
москва
взрыв в жк "алые паруса" в москве
армен саркисян (днр)
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МОСКВА, 3 фев – РАИ Новости. Основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве, находится в базе разыскиваемых лиц МВД Украины, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте украинского министерства.Саркисян внесен в базу разыскиваемых лиц МВД национальной полицией Украины 5 мая 2014 года в категорию "лиц, скрывающихся от органов прокуратуры". В качестве меры пресечения ему избрано содержание под стражей.Ранее в понедельник при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы погиб один человек, еще четверо пострадали. В частности, Саркисян госпитализирован в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20250203/vzryv-1997003684.html
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Саркисян был объявлен в розыск на Украине
Основатель добровольческого батальона Саркисян был объявлен в розыск на Украине