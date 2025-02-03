https://ria.ru/20250203/sarkisyan-1997020652.html

Саркисян был объявлен в розыск на Украине

Саркисян был объявлен в розыск на Украине - РИА Новости, 03.02.2025

Саркисян был объявлен в розыск на Украине

Основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве, находится в базе разыскиваемых лиц МВД Украины,... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:26:00+03:00

2025-02-03T12:26:00+03:00

2025-02-03T16:01:00+03:00

украина

донецкая народная республика

жк "алые паруса"

мария захарова

москва

взрыв в жк "алые паруса" в москве

армен саркисян (днр)

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МОСКВА, 3 фев – РАИ Новости. Основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве, находится в базе разыскиваемых лиц МВД Украины, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте украинского министерства.Саркисян внесен в базу разыскиваемых лиц МВД национальной полицией Украины 5 мая 2014 года в категорию "лиц, скрывающихся от органов прокуратуры". В качестве меры пресечения ему избрано содержание под стражей.Ранее в понедельник при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы погиб один человек, еще четверо пострадали. В частности, Саркисян госпитализирован в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20250203/vzryv-1997003684.html

украина

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