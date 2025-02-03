Рейтинг@Mail.ru
Саркисян был объявлен в розыск на Украине - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 03.02.2025 (обновлено: 16:01 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/sarkisyan-1997020652.html
Саркисян был объявлен в розыск на Украине
Саркисян был объявлен в розыск на Украине - РИА Новости, 03.02.2025
Саркисян был объявлен в розыск на Украине
Основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве, находится в базе разыскиваемых лиц МВД Украины,... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:26:00+03:00
2025-02-03T16:01:00+03:00
украина
донецкая народная республика
жк "алые паруса"
мария захарова
москва
взрыв в жк "алые паруса" в москве
армен саркисян (днр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996986395_0:59:1080:667_1920x0_80_0_0_d97d71d2fb43e27acdd0c2f05c7c0e4b.jpg
МОСКВА, 3 фев – РАИ Новости. Основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве, находится в базе разыскиваемых лиц МВД Украины, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте украинского министерства.Саркисян внесен в базу разыскиваемых лиц МВД национальной полицией Украины 5 мая 2014 года в категорию "лиц, скрывающихся от органов прокуратуры". В качестве меры пресечения ему избрано содержание под стражей.Ранее в понедельник при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы погиб один человек, еще четверо пострадали. В частности, Саркисян госпитализирован в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20250203/vzryv-1997003684.html
украина
донецкая народная республика
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996986395_0:24:1081:834_1920x0_80_0_0_3ceb2ffa441a47892ca2df40bedab229.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, донецкая народная республика, жк "алые паруса", мария захарова, москва, взрыв в жк "алые паруса" в москве, армен саркисян (днр)
Украина, Донецкая Народная Республика, ЖК "Алые паруса", Мария Захарова, Москва, Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, Армен Саркисян (ДНР)
Саркисян был объявлен в розыск на Украине

Основатель добровольческого батальона Саркисян был объявлен в розыск на Украине

© Фото : Федерация Бокса ДНРАрмен Саркисян
Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : Федерация Бокса ДНР
Армен Саркисян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 фев – РАИ Новости. Основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, раненный при взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве, находится в базе разыскиваемых лиц МВД Украины, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте украинского министерства.
Саркисян внесен в базу разыскиваемых лиц МВД национальной полицией Украины 5 мая 2014 года в категорию "лиц, скрывающихся от органов прокуратуры". В качестве меры пресечения ему избрано содержание под стражей.
Ранее в понедельник при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы погиб один человек, еще четверо пострадали. В частности, Саркисян госпитализирован в тяжелом состоянии.
На месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса на северо-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Мощность взрывчатки в "Алых парусах" составила 300 граммов тротила
11:43
 
УкраинаДонецкая Народная РеспубликаЖК "Алые паруса"Мария ЗахароваМоскваВзрыв в ЖК "Алые паруса" в МосквеАрмен Саркисян (ДНР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала