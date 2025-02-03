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Саркисян находится в базе сайта "Миротворец" с 2015 года - РИА Новости, 03.02.2025
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12:15 03.02.2025 (обновлено: 16:02 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/sarkisyan-1997016191.html
Саркисян находится в базе сайта "Миротворец" с 2015 года
Саркисян находится в базе сайта "Миротворец" с 2015 года - РИА Новости, 03.02.2025
Саркисян находится в базе сайта "Миротворец" с 2015 года
Основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, которого в понедельник могли подорвать в ЖК "Алые паруса" в Москве, находится в базе... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:15:00+03:00
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в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
дунья миятович
мария захарова
жк "алые паруса"
обсе
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, которого в понедельник могли подорвать в ЖК "Алые паруса" в Москве, находится в базе украинского сайта "Миротворец" с 2015 года. На этом сайте Саркисяна обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также участии в российской специальной операции. Ему кроме того вменяют "коллаборационную деятельность". Также основатель добровольческого батальона, согласно опубликованной информации, объявлен на Украине в розыск. Данные об Армене Саркисяне были внесены на "Миротворец" 1 апреля 2015 года. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, дунья миятович, мария захарова, жк "алые паруса", обсе, взрыв в жк "алые паруса" в москве, армен саркисян (днр)
В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Донбасс, Дунья Миятович, Мария Захарова, ЖК "Алые паруса", ОБСЕ, Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, Армен Саркисян (ДНР)
Саркисян находится в базе сайта "Миротворец" с 2015 года

Глава добровольческого батальона Саркисян находится на сайте "Миротворец" с 2015

© Фото : Федерация Бокса ДНРАрмен Саркисян
Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : Федерация Бокса ДНР
Армен Саркисян. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, которого в понедельник могли подорвать в ЖК "Алые паруса" в Москве, находится в базе украинского сайта "Миротворец" с 2015 года.
На этом сайте Саркисяна обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также участии в российской специальной операции. Ему кроме того вменяют "коллаборационную деятельность". Также основатель добровольческого батальона, согласно опубликованной информации, объявлен на Украине в розыск.
Данные об Армене Саркисяне были внесены на "Миротворец" 1 апреля 2015 года.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассДунья МиятовичМария ЗахароваЖК "Алые паруса"ОБСЕВзрыв в ЖК "Алые паруса" в МосквеАрмен Саркисян (ДНР)
 
 
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