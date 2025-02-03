https://ria.ru/20250203/sarkisyan-1997016191.html

Саркисян находится в базе сайта "Миротворец" с 2015 года

Саркисян находится в базе сайта "Миротворец" с 2015 года - РИА Новости, 03.02.2025

Саркисян находится в базе сайта "Миротворец" с 2015 года

Основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, которого в понедельник могли подорвать в ЖК "Алые паруса" в Москве, находится в базе... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:15:00+03:00

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донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

дунья миятович

мария захарова

жк "алые паруса"

обсе

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, которого в понедельник могли подорвать в ЖК "Алые паруса" в Москве, находится в базе украинского сайта "Миротворец" с 2015 года. На этом сайте Саркисяна обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также участии в российской специальной операции. Ему кроме того вменяют "коллаборационную деятельность". Также основатель добровольческого батальона, согласно опубликованной информации, объявлен на Украине в розыск. Данные об Армене Саркисяне были внесены на "Миротворец" 1 апреля 2015 года. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20250203/sarkisyan-1997012867.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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