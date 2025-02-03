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Саркисяна госпитализировали после взрыва в ЖК "Алые паруса" - РИА Новости, 03.02.2025
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12:15 03.02.2025 (обновлено: 15:58 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/sarkisyan-1997015221.html
Саркисяна госпитализировали после взрыва в ЖК "Алые паруса"
Саркисяна госпитализировали после взрыва в ЖК "Алые паруса" - РИА Новости, 03.02.2025
Саркисяна госпитализировали после взрыва в ЖК "Алые паруса"
Основателя добровольческого батальона в Донбассе Армена Саркисяна госпитализировали в тяжелом состоянии после взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве, сообщили РИА... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:15:00+03:00
2025-02-03T15:58:00+03:00
москва
жк "алые паруса"
происшествия
взрыв в жк "алые паруса" в москве
армен саркисян (днр)
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Основателя добровольческого батальона в Донбассе Армена Саркисяна госпитализировали в тяжелом состоянии после взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Саркисян госпитализирован в тяжелом состоянии, ему ампутируют ногу", — сказал собеседник агентства.Саркисян числится в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец", на Украине его объявили в розыск. Мерой пресечения указывается постановление суда о разрешении на задержание с целью привода, а датой "исчезновения" Саркисяна на Украине называется 5 мая 2014 года.Взрыв неустановленного устройства прогремел в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице. При этом один человек погиб, четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. По словам представителя экстренных служб, мощность взрывного устройства составила порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте.Столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело.
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Видео с места взрыва в "Алых парусах". Кадры СК России
Видео с места взрыва в "Алых парусах". Кадры СК России.
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москва, жк "алые паруса", происшествия, взрыв в жк "алые паруса" в москве, армен саркисян (днр)
Москва, ЖК "Алые паруса", Происшествия, Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, Армен Саркисян (ДНР)

Саркисяна госпитализировали после взрыва в ЖК "Алые паруса"

© Фото : Федерация Бокса ДНРАрмен Саркисян
Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : Федерация Бокса ДНР
Армен Саркисян. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Основателя добровольческого батальона в Донбассе Армена Саркисяна госпитализировали в тяжелом состоянии после взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Саркисян госпитализирован в тяжелом состоянии, ему ампутируют ногу", — сказал собеседник агентства.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНа месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы
На месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса на северо-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
На месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы
Саркисян числится в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец", на Украине его объявили в розыск. Мерой пресечения указывается постановление суда о разрешении на задержание с целью привода, а датой "исчезновения" Саркисяна на Украине называется 5 мая 2014 года.
Взрыв неустановленного устройства прогремел в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице. При этом один человек погиб, четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. По словам представителя экстренных служб, мощность взрывного устройства составила порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте.
Столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело.
 
МоскваЖК "Алые паруса"ПроисшествияВзрыв в ЖК "Алые паруса" в МосквеАрмен Саркисян (ДНР)
 
 
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