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Саркисяна госпитализировали после взрыва в ЖК "Алые паруса"

Саркисяна госпитализировали после взрыва в ЖК "Алые паруса" - РИА Новости, 03.02.2025

Саркисяна госпитализировали после взрыва в ЖК "Алые паруса"

Основателя добровольческого батальона в Донбассе Армена Саркисяна госпитализировали в тяжелом состоянии после взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве, сообщили РИА... РИА Новости, 03.02.2025

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2025-02-03T12:15:00+03:00

2025-02-03T15:58:00+03:00

москва

жк "алые паруса"

происшествия

взрыв в жк "алые паруса" в москве

армен саркисян (днр)

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Основателя добровольческого батальона в Донбассе Армена Саркисяна госпитализировали в тяжелом состоянии после взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Саркисян госпитализирован в тяжелом состоянии, ему ампутируют ногу", — сказал собеседник агентства.Саркисян числится в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец", на Украине его объявили в розыск. Мерой пресечения указывается постановление суда о разрешении на задержание с целью привода, а датой "исчезновения" Саркисяна на Украине называется 5 мая 2014 года.Взрыв неустановленного устройства прогремел в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице. При этом один человек погиб, четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. По словам представителя экстренных служб, мощность взрывного устройства составила порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте.Столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело.

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Ольга Тузова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео с места взрыва в "Алых парусах". Кадры СК России Видео с места взрыва в "Алых парусах". Кадры СК России. 2025-02-03T12:15 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

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