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Саркисяна госпитализировали после взрыва в ЖК "Алые паруса"
Саркисяна госпитализировали после взрыва в ЖК "Алые паруса" - РИА Новости, 03.02.2025
Саркисяна госпитализировали после взрыва в ЖК "Алые паруса"
Основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва в ЖК "Алые паруса", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:08:00+03:00
2025-02-03T12:08:00+03:00
2025-02-03T16:03:00+03:00
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жк "алые паруса"
москва
взрыв в жк "алые паруса" в москве
армен саркисян (днр)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва в ЖК "Алые паруса", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Саркисян госпитализирован в тяжелом состоянии, ему ампутируют ногу", - сказал собеседник агентства.Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы. Столичный депздрав подтвердил гибель одного человека, состояние четверых пострадавших оценивалось как тяжелое.
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Происшествия, ЖК "Алые паруса", Москва, Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, Армен Саркисян (ДНР)
Саркисяна госпитализировали после взрыва в ЖК "Алые паруса"
Саркисяна госпитализировали после взрыва в ЖК "Алые паруса", ему ампутируют ногу