https://ria.ru/20250203/sarkisyan-1997012867.html

Саркисяна госпитализировали после взрыва в ЖК "Алые паруса"

Саркисяна госпитализировали после взрыва в ЖК "Алые паруса" - РИА Новости, 03.02.2025

Саркисяна госпитализировали после взрыва в ЖК "Алые паруса"

Основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва в ЖК "Алые паруса", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:08:00+03:00

2025-02-03T12:08:00+03:00

2025-02-03T16:03:00+03:00

происшествия

жк "алые паруса"

москва

взрыв в жк "алые паруса" в москве

армен саркисян (днр)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва в ЖК "Алые паруса", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Саркисян госпитализирован в тяжелом состоянии, ему ампутируют ногу", - сказал собеседник агентства.Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы. Столичный депздрав подтвердил гибель одного человека, состояние четверых пострадавших оценивалось как тяжелое.

https://ria.ru/20250203/vzryv-1997003684.html

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