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Саркисяна госпитализировали после взрыва в ЖК "Алые паруса" - РИА Новости, 03.02.2025
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12:08 03.02.2025 (обновлено: 16:03 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/sarkisyan-1997012867.html
Саркисяна госпитализировали после взрыва в ЖК "Алые паруса"
Саркисяна госпитализировали после взрыва в ЖК "Алые паруса" - РИА Новости, 03.02.2025
Саркисяна госпитализировали после взрыва в ЖК "Алые паруса"
Основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва в ЖК "Алые паруса", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.02.2025
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2025-02-03T16:03:00+03:00
происшествия
жк "алые паруса"
москва
взрыв в жк "алые паруса" в москве
армен саркисян (днр)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва в ЖК "Алые паруса", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Саркисян госпитализирован в тяжелом состоянии, ему ампутируют ногу", - сказал собеседник агентства.Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы. Столичный депздрав подтвердил гибель одного человека, состояние четверых пострадавших оценивалось как тяжелое.
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происшествия, жк "алые паруса", москва, взрыв в жк "алые паруса" в москве, армен саркисян (днр)
Происшествия, ЖК "Алые паруса", Москва, Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, Армен Саркисян (ДНР)
Саркисяна госпитализировали после взрыва в ЖК "Алые паруса"

Саркисяна госпитализировали после взрыва в ЖК "Алые паруса", ему ампутируют ногу

© Фото : Федерация Бокса ДНРАрмен Саркисян
Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : Федерация Бокса ДНР
Армен Саркисян. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва в ЖК "Алые паруса", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Саркисян госпитализирован в тяжелом состоянии, ему ампутируют ногу", - сказал собеседник агентства.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что один человек погиб, еще четверо пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы. Столичный депздрав подтвердил гибель одного человека, состояние четверых пострадавших оценивалось как тяжелое.
На месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса на северо-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Мощность взрывчатки в "Алых парусах" составила 300 граммов тротила
11:43
 
ПроисшествияЖК "Алые паруса"МоскваВзрыв в ЖК "Алые паруса" в МосквеАрмен Саркисян (ДНР)
 
 
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