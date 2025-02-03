https://ria.ru/20250203/saper-1996946130.html

Саперы "Днепра" уничтожили неразорвавшиеся снаряды в Запорожской области

Саперы "Днепра" уничтожили неразорвавшиеся снаряды в Запорожской области - РИА Новости, 03.02.2025

Саперы "Днепра" уничтожили неразорвавшиеся снаряды в Запорожской области

Саперы мотострелкового полка группировки войск "Днепр" в ходе гуманитарного разминирования населенного пункта на ореховском направлении в Запорожской области... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T05:18:00+03:00

2025-02-03T05:18:00+03:00

2025-02-03T05:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_956b09465def56aa6760de4bf16a4955.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Саперы мотострелкового полка группировки войск "Днепр" в ходе гуманитарного разминирования населенного пункта на ореховском направлении в Запорожской области уничтожили неразорвавшиеся снаряды, оставленные Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам сапер с позывным "Колос". "При проведении инженерной разведки были обнаружены неразорвавшиеся снаряды от артиллерийского орудия и миномета, а также гранаты, сброшенные ВСУ с коптеров. Было принято решение об уничтожении боеприпасов на месте", - сказал он. По словам военнослужащего, разминирование позволяет уменьшить риски для мирного населения в освобожденных от ВСУ районах. "Противник часто разбрасывает мины с помощью "птичек" иностранного производства. Скидывается с помощью сброса, бывают случаи, когда они не срабатывают, и даже в нерабочем виде она также может представлять опасность", - отметил сапер. Он добавил, что особую опасность представляют взрывоопасные предметы, оставленные ВСУ в полях и заброшенных постройках.

https://ria.ru/20250203/minoborony-1996945832.html

https://ria.ru/20250203/minoborony-1996945686.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, вооруженные силы украины