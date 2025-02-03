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Саперы "Днепра" уничтожили неразорвавшиеся снаряды в Запорожской области - РИА Новости, 03.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:18 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/saper-1996946130.html
Саперы "Днепра" уничтожили неразорвавшиеся снаряды в Запорожской области
Саперы "Днепра" уничтожили неразорвавшиеся снаряды в Запорожской области - РИА Новости, 03.02.2025
Саперы "Днепра" уничтожили неразорвавшиеся снаряды в Запорожской области
Саперы мотострелкового полка группировки войск "Днепр" в ходе гуманитарного разминирования населенного пункта на ореховском направлении в Запорожской области... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T05:18:00+03:00
2025-02-03T05:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Саперы мотострелкового полка группировки войск "Днепр" в ходе гуманитарного разминирования населенного пункта на ореховском направлении в Запорожской области уничтожили неразорвавшиеся снаряды, оставленные Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам сапер с позывным "Колос". "При проведении инженерной разведки были обнаружены неразорвавшиеся снаряды от артиллерийского орудия и миномета, а также гранаты, сброшенные ВСУ с коптеров. Было принято решение об уничтожении боеприпасов на месте", - сказал он. По словам военнослужащего, разминирование позволяет уменьшить риски для мирного населения в освобожденных от ВСУ районах. "Противник часто разбрасывает мины с помощью "птичек" иностранного производства. Скидывается с помощью сброса, бывают случаи, когда они не срабатывают, и даже в нерабочем виде она также может представлять опасность", - отметил сапер. Он добавил, что особую опасность представляют взрывоопасные предметы, оставленные ВСУ в полях и заброшенных постройках.
https://ria.ru/20250203/minoborony-1996945832.html
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запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Саперы "Днепра" уничтожили неразорвавшиеся снаряды в Запорожской области

Сапер Колос: в Запорожской области уничтожили неразорвавшиеся снаряды

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Саперы мотострелкового полка группировки войск "Днепр" в ходе гуманитарного разминирования населенного пункта на ореховском направлении в Запорожской области уничтожили неразорвавшиеся снаряды, оставленные Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам сапер с позывным "Колос".
"При проведении инженерной разведки были обнаружены неразорвавшиеся снаряды от артиллерийского орудия и миномета, а также гранаты, сброшенные ВСУ с коптеров. Было принято решение об уничтожении боеприпасов на месте", - сказал он.
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По словам военнослужащего, разминирование позволяет уменьшить риски для мирного населения в освобожденных от ВСУ районах.
"Противник часто разбрасывает мины с помощью "птичек" иностранного производства. Скидывается с помощью сброса, бывают случаи, когда они не срабатывают, и даже в нерабочем виде она также может представлять опасность", - отметил сапер. Он добавил, что особую опасность представляют взрывоопасные предметы, оставленные ВСУ в полях и заброшенных постройках.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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