https://ria.ru/20250203/sanktsii-1996941163.html

Стармер призовет лидеров ЕС усилить санкционное давление на Россию

Стармер призовет лидеров ЕС усилить санкционное давление на Россию - РИА Новости, 03.02.2025

Стармер призовет лидеров ЕС усилить санкционное давление на Россию

Премьер Великобритании Кир Стармер в понедельник в ходе неформального саммита лидеров ЕС в Брюсселе призовет европейские страны продолжать оказывать санкционное РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T02:41:00+03:00

2025-02-03T02:41:00+03:00

2025-02-03T02:41:00+03:00

россия

брюссель

великобритания

кир стармер

антониу кошта

дональд трамп

евросоюз

евросовет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957559489_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_942e0cf3a1784eea5d745f47eb74ea8c.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер в понедельник в ходе неформального саммита лидеров ЕС в Брюсселе призовет европейские страны продолжать оказывать санкционное давление на продажу Россией энергоносителей и предприятия, связанные с ракетной промышленностью, следует из заявления Даунинг-стрит. "Я здесь для того, чтобы работать вместе с нашими европейскими партнерами над продолжением оказания давления, направленного на доходы от продажи энергоносителей и компании, снабжающие ракетные заводы (РФ - ред.)", - сообщит Стармер лидерам ЕС в понедельник, его слова опубликованы на сайте британского правительства. Европейские лидеры соберутся в понедельник на неформальный саммит в Брюсселе по приглашению главы Евросовета Антониу Кошта, чтобы обсудить, как обеспечить финансирование амбиций по усилению обороноспособности на фоне опасений из-за украинского конфликта и давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа, следует из повестки саммита. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250131/orban-1996562299.html

https://ria.ru/20250130/akkuyu-1996248952.html

россия

брюссель

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, брюссель, великобритания, кир стармер, антониу кошта, дональд трамп, евросоюз, евросовет, в мире