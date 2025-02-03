Стармер призовет лидеров ЕС усилить санкционное давление на Россию
Премьер Британии Стармер призовет ЕС усилить санкционное давление на Россию
© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер в понедельник в ходе неформального саммита лидеров ЕС в Брюсселе призовет европейские страны продолжать оказывать санкционное давление на продажу Россией энергоносителей и предприятия, связанные с ракетной промышленностью, следует из заявления Даунинг-стрит.
"Я здесь для того, чтобы работать вместе с нашими европейскими партнерами над продолжением оказания давления, направленного на доходы от продажи энергоносителей и компании, снабжающие ракетные заводы (РФ - ред.)", - сообщит Стармер лидерам ЕС в понедельник, его слова опубликованы на сайте британского правительства.
Европейские лидеры соберутся в понедельник на неформальный саммит в Брюсселе по приглашению главы Евросовета Антониу Кошта, чтобы обсудить, как обеспечить финансирование амбиций по усилению обороноспособности на фоне опасений из-за украинского конфликта и давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа, следует из повестки саммита.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.