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Стармер призовет лидеров ЕС усилить санкционное давление на Россию - РИА Новости, 03.02.2025
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02:41 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/sanktsii-1996941163.html
Стармер призовет лидеров ЕС усилить санкционное давление на Россию
Стармер призовет лидеров ЕС усилить санкционное давление на Россию - РИА Новости, 03.02.2025
Стармер призовет лидеров ЕС усилить санкционное давление на Россию
Премьер Великобритании Кир Стармер в понедельник в ходе неформального саммита лидеров ЕС в Брюсселе призовет европейские страны продолжать оказывать санкционное РИА Новости, 03.02.2025
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер в понедельник в ходе неформального саммита лидеров ЕС в Брюсселе призовет европейские страны продолжать оказывать санкционное давление на продажу Россией энергоносителей и предприятия, связанные с ракетной промышленностью, следует из заявления Даунинг-стрит. "Я здесь для того, чтобы работать вместе с нашими европейскими партнерами над продолжением оказания давления, направленного на доходы от продажи энергоносителей и компании, снабжающие ракетные заводы (РФ - ред.)", - сообщит Стармер лидерам ЕС в понедельник, его слова опубликованы на сайте британского правительства. Европейские лидеры соберутся в понедельник на неформальный саммит в Брюсселе по приглашению главы Евросовета Антониу Кошта, чтобы обсудить, как обеспечить финансирование амбиций по усилению обороноспособности на фоне опасений из-за украинского конфликта и давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа, следует из повестки саммита. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, брюссель, великобритания, кир стармер, антониу кошта, дональд трамп, евросоюз, евросовет, в мире
Россия, Брюссель, Великобритания, Кир Стармер, Антониу Кошта, Дональд Трамп, Евросоюз, Евросовет, В мире
Стармер призовет лидеров ЕС усилить санкционное давление на Россию

Премьер Британии Стармер призовет ЕС усилить санкционное давление на Россию

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер в понедельник в ходе неформального саммита лидеров ЕС в Брюсселе призовет европейские страны продолжать оказывать санкционное давление на продажу Россией энергоносителей и предприятия, связанные с ракетной промышленностью, следует из заявления Даунинг-стрит.
"Я здесь для того, чтобы работать вместе с нашими европейскими партнерами над продолжением оказания давления, направленного на доходы от продажи энергоносителей и компании, снабжающие ракетные заводы (РФ - ред.)", - сообщит Стармер лидерам ЕС в понедельник, его слова опубликованы на сайте британского правительства.
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В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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