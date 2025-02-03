Россиян предупредили о проблемах при покупке новых Samsung на маркетплейсах
Специалист Голицына: новые Samsung могут быть несовместимы с российским рынком
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСмартфоны и планшеты в фирменном магазине Samsung в Москве
Смартфоны и планшеты в фирменном магазине Samsung в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Покупатели новых смартфонов Samsung на маркетплейсах и сером рынке могут столкнуться с проблемами, в том числе с тем, что гаджет может быть привезен из Индии и не проверен на совместимость с российским рынком, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
На прошлой неделе российские ретейлеры начали принимать предзаказы на смартфоны Samsung Galaxy S25. Цена варьируется от 99,99 тысячи рублей до 209,99 тысячи рублей.
"В России уже можно купить новую линейку Samsung Galaxy S25. На сером рынке и маркетплейсах тоже появился широкий ассортимент устройств в различных конфигурациях. Однако, несмотря на привлекательные цены, многие пользователи сталкиваются с проблемами при покупке устройств у ненадежных продавцов. <…> Одна из главных проблем в том, что некоторые смартфоны Samsung линейки S25 могут быть привезены из Индии и не проверены на совместимость с российским рынком", — сказала Голицына.
Она объяснила, что такие устройства часто работают только с SIM-картами иностранных операторов, их называют залоченными. Поэтому возникают проблемы с программным обеспечением (ПО) и доступом к сети. В таких случаях некоторые приложения, например, WhatsApp, не переключаются на русский язык, добавила она.
Кроме того, по словам эксперта, непроверенные магазины могут предлагать восстановленные устройства под видом новых. Производительность у таких смартфонов ниже, чем у оригинальных новинок.
Она отметила, что устройства, купленные на сером рынке, как правило, не имеют официальной гарантии. В случае поломки пользователям придется самостоятельно искать и оплачивать ремонт, что может быть довольно дорого.
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