https://ria.ru/20250203/sakhalin-1996951464.html

На Сахалине сотрудницу банка будут судить за хищение 13 миллионов рублей

На Сахалине сотрудницу банка будут судить за хищение 13 миллионов рублей - РИА Новости, 03.02.2025

На Сахалине сотрудницу банка будут судить за хищение 13 миллионов рублей

Сотрудницу банка на Сахалине будут судить за хищение средств клиентов общей суммой более 13 миллионов рублей, сообщает прокуратура области. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T07:51:00+03:00

2025-02-03T07:51:00+03:00

2025-02-03T07:51:00+03:00

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 фев – РИА Новости. Сотрудницу банка на Сахалине будут судить за хищение средств клиентов общей суммой более 13 миллионов рублей, сообщает прокуратура области. "Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "Б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, три эпизода)", - говорится в сообщении надзорного ведомства. По информации пресс-службы, с ноября 2020 года по декабрь 2023 года сотрудница филиала одного из банков в Южно-Сахалинске имея доступ к банковскому сейфу клиента украла у него более пяти миллионов рублей. "Она же, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила денежные средства трех лиц, переданные ей для размещения во вкладах, а также перевода на счета других банков в сумме более восьми миллионов рублей", - отмечает пресс-служба. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. В ходе предварительного расследования наложен арест на имущество обвиняемой в размере причиненного потерпевшим ущерба.

https://ria.ru/20250129/kaliningrad-1996204849.html

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происшествия, россия, сахалин, южно-сахалинск