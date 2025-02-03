https://ria.ru/20250203/rumyniya-1997163990.html

Президент Румынии опроверг слухи о своей отставке

Президент Румынии опроверг слухи о своей отставке - РИА Новости, 03.02.2025

Президент Румынии опроверг слухи о своей отставке

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что не намерен уходить в отставку до тех пор, пока граждане страны не выберут нового главу государства. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T18:15:00+03:00

2025-02-03T18:15:00+03:00

2025-02-03T18:15:00+03:00

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кэлин джеорджеску

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КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что не намерен уходить в отставку до тех пор, пока граждане страны не выберут нового главу государства. Мандат Йоханниса в качестве президента был завершен 21 декабря 2024 года. С тех пор он продолжает исполнять свои обязанности, пока в стране не будет избран новый глава государства. При этом ряд оппозиционных партий Румынии настаивает, что Йоханнис должен был уйти в отставку и передать свои полномочия главе парламента. "Я думаю, что эта тема распространяется в популистских и предвыборных целях, потому что это не так, я действую в соответствии с конституцией. Когда меня избрали, более 6 миллионов румын проголосовали за то, чтобы я действовал по правилам, а правила — это конституция", — заявил Йоханнис журналистам. Президент подчеркнул, что его полномочия скоро истекают, и граждане Румынии должны сосредоточиться на выборах его преемника. "Я уйду через несколько месяцев и возьму на себя ответственность за то, что я сделал, как хорошее, так и плохое, но Румыния должна избрать президента. Вот эту тему нам нужно обсудить. Я не вижу смысла в длительных дискуссиях о том, стоило ли мне оставаться или нет", — пояснил Йоханнис. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая.

https://ria.ru/20241203/rumyniya-1986974550.html

https://ria.ru/20250202/pushki-1996895706.html

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в мире, румыния, сша, клаус йоханнис, кэлин джеорджеску, нато