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Трамп запустил процесс пересмотра иностранной помощи USAID - РИА Новости, 03.02.2025
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23:22 03.02.2025 (обновлено: 23:56 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/rubio-1997197434.html
Трамп запустил процесс пересмотра иностранной помощи USAID
Трамп запустил процесс пересмотра иностранной помощи USAID - РИА Новости, 03.02.2025
Трамп запустил процесс пересмотра иностранной помощи USAID
Президент США Дональд Трамп запустил процесс пересмотра иностранной помощи Агентства по международному развитию (USAID), сообщил Госдеп. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T23:22:00+03:00
2025-02-03T23:56:00+03:00
в мире
агентство по международному развитию сша
государственный департамент сша
дональд трамп
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марко рубио
илон маск
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ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп запустил процесс пересмотра иностранной помощи Агентства по международному развитию (USAID), сообщил Госдеп."В качестве промежуточного шага к получению контроля и лучшего понимания деятельности агентства президент Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности администратора. &lt;...&gt; Рубио также уведомил конгресс о том, что проводится пересмотр деятельности USAID по оказанию иностранной помощи с целью возможной реорганизации", — говорится в заявлении.Чуть ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что администрация главы Белого дома намерена объединить USAID с Госдепом и сократить его штат. При этом, по данным СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.В понедельник американский предприниматель и глава нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".Сам глава Белого дома не раз критиковал эту структуру, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США. В конце января западные СМИ писали, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID. Это произошло после того, как новоизбранный президент подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим государствам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Штатов.Так, 26 января телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как отмечалось, сейчас сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы в республике.
https://ria.ru/20250202/usaid-1996930948.html
https://ria.ru/20250203/usaid-1997035977.html
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в мире, агентство по международному развитию сша, государственный департамент сша, дональд трамп, сша, марко рубио, илон маск, украина
В мире, Агентство по международному развитию США, Государственный департамент США, Дональд Трамп, США, Марко Рубио, Илон Маск, Украина
Трамп запустил процесс пересмотра иностранной помощи USAID

Трамп назначил Рубио и. о. главы USAID и запустил пересмотр иностранной помощи

© Фото : USDAgovПомощь от Агентства США по международному развитию (USAID)
Помощь от Агентства США по международному развитию (USAID) - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : USDAgov
Помощь от Агентства США по международному развитию (USAID). Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп запустил процесс пересмотра иностранной помощи Агентства по международному развитию (USAID), сообщил Госдеп.
"В качестве промежуточного шага к получению контроля и лучшего понимания деятельности агентства президент Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности администратора. <...> Рубио также уведомил конгресс о том, что проводится пересмотр деятельности USAID по оказанию иностранной помощи с целью возможной реорганизации", — говорится в заявлении.
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Чуть ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что администрация главы Белого дома намерена объединить USAID с Госдепом и сократить его штат. При этом, по данным СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.
В понедельник американский предприниматель и глава нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
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Сам глава Белого дома не раз критиковал эту структуру, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США. В конце января западные СМИ писали, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID. Это произошло после того, как новоизбранный президент подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим государствам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Штатов.
Так, 26 января телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как отмечалось, сейчас сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы в республике.
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В миреАгентство по международному развитию СШАГосударственный департамент СШАДональд ТрампСШАМарко РубиоИлон МаскУкраина
 
 
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