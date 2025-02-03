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Трамп запустил процесс пересмотра иностранной помощи USAID

Трамп запустил процесс пересмотра иностранной помощи USAID - РИА Новости, 03.02.2025

Трамп запустил процесс пересмотра иностранной помощи USAID

Президент США Дональд Трамп запустил процесс пересмотра иностранной помощи Агентства по международному развитию (USAID), сообщил Госдеп. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T23:22:00+03:00

2025-02-03T23:22:00+03:00

2025-02-03T23:56:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп запустил процесс пересмотра иностранной помощи Агентства по международному развитию (USAID), сообщил Госдеп."В качестве промежуточного шага к получению контроля и лучшего понимания деятельности агентства президент Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности администратора. <...> Рубио также уведомил конгресс о том, что проводится пересмотр деятельности USAID по оказанию иностранной помощи с целью возможной реорганизации", — говорится в заявлении.Чуть ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что администрация главы Белого дома намерена объединить USAID с Госдепом и сократить его штат. При этом, по данным СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.В понедельник американский предприниматель и глава нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".Сам глава Белого дома не раз критиковал эту структуру, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США. В конце января западные СМИ писали, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID. Это произошло после того, как новоизбранный президент подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим государствам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Штатов.Так, 26 января телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как отмечалось, сейчас сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы в республике.

https://ria.ru/20250202/usaid-1996930948.html

https://ria.ru/20250203/usaid-1997035977.html

https://ria.ru/20250203/usaid-1997113529.html

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в мире, агентство по международному развитию сша, государственный департамент сша, дональд трамп, сша, марко рубио, илон маск, украина