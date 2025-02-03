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В "Ростехе" рассказали о самом умном танке в зоне СВО - РИА Новости, 03.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:07 03.02.2025 (обновлено: 10:41 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/rosteh-1996971439.html
В "Ростехе" рассказали о самом умном танке в зоне СВО
В "Ростехе" рассказали о самом умном танке в зоне СВО - РИА Новости, 03.02.2025
В "Ростехе" рассказали о самом умном танке в зоне СВО
"Ростех" назвал Т-90М "Прорыв" самым умным танком в зоне СВО, превосходящим всех остальных по навыку оперативно ориентироваться на поле боя. РИА Новости, 03.02.2025
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2025-02-03T10:41:00+03:00
безопасность
технологии
ростех
уралвагонзавод
т-90м
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. "Ростех" назвал Т-90М "Прорыв" самым умным танком в зоне СВО, превосходящим всех остальных по навыку оперативно ориентироваться на поле боя."Одно из ключевых преимуществ танка - новейшая система управления огнем, которая позволяет эффективно поражать цели разного типа в быстро меняющейся обстановке. Электроника, прицельный комплекс и интерфейсы системы позволяют гибко переносить огонь между различными целями и всецело контролировать территорию боевых действий. Сегодня это самый "умный" танк в зоне СВО, который на голову превосходит своих украинских и западных конкурентов по способности быстро ориентироваться на поле боя, противостоять угрозам и поражать объекты противника", - заявили в компании.Также отмечается, что этот танк очень живуч и ему практически не страшна противотанковое оружие, которые использует неприятель.Т-90М справляется не только с ручными гранатомётами, но и с современными ПТРК и FPV-дронами иностранного производства. "Прорыв" удобен в управлении и хорошо показывает себя с любых условиях, добавил "Ростех"."Уралвагонзавод" увеличивает выпуск "Прорывов" и другой аналогичной техники, работая 24 часа в сутки, что позволяет вовремя выполнять гособоронзаказ.
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безопасность, технологии, ростех, уралвагонзавод, т-90м
Безопасность, Технологии, Ростех, Уралвагонзавод, Т-90М, Специальная военная операция на Украине
В "Ростехе" рассказали о самом умном танке в зоне СВО

"Ростех" назвал Т-90М "Прорыв" самым умным танком в зоне СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Танк Т-90М "Прорыв" ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. "Ростех" назвал Т-90М "Прорыв" самым умным танком в зоне СВО, превосходящим всех остальных по навыку оперативно ориентироваться на поле боя.
"Одно из ключевых преимуществ танка - новейшая система управления огнем, которая позволяет эффективно поражать цели разного типа в быстро меняющейся обстановке. Электроника, прицельный комплекс и интерфейсы системы позволяют гибко переносить огонь между различными целями и всецело контролировать территорию боевых действий. Сегодня это самый "умный" танк в зоне СВО, который на голову превосходит своих украинских и западных конкурентов по способности быстро ориентироваться на поле боя, противостоять угрозам и поражать объекты противника", - заявили в компании.
Также отмечается, что этот танк очень живуч и ему практически не страшна противотанковое оружие, которые использует неприятель.Т-90М справляется не только с ручными гранатомётами, но и с современными ПТРК и FPV-дронами иностранного производства. "Прорыв" удобен в управлении и хорошо показывает себя с любых условиях, добавил "Ростех".
"Уралвагонзавод" увеличивает выпуск "Прорывов" и другой аналогичной техники, работая 24 часа в сутки, что позволяет вовремя выполнять гособоронзаказ.
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