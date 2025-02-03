https://ria.ru/20250203/rosteh-1996971439.html

В "Ростехе" рассказали о самом умном танке в зоне СВО

В "Ростехе" рассказали о самом умном танке в зоне СВО - РИА Новости, 03.02.2025

В "Ростехе" рассказали о самом умном танке в зоне СВО

"Ростех" назвал Т-90М "Прорыв" самым умным танком в зоне СВО, превосходящим всех остальных по навыку оперативно ориентироваться на поле боя. РИА Новости, 03.02.2025

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2025-02-03T10:07:00+03:00

2025-02-03T10:41:00+03:00

безопасность

технологии

ростех

уралвагонзавод

т-90м

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. "Ростех" назвал Т-90М "Прорыв" самым умным танком в зоне СВО, превосходящим всех остальных по навыку оперативно ориентироваться на поле боя."Одно из ключевых преимуществ танка - новейшая система управления огнем, которая позволяет эффективно поражать цели разного типа в быстро меняющейся обстановке. Электроника, прицельный комплекс и интерфейсы системы позволяют гибко переносить огонь между различными целями и всецело контролировать территорию боевых действий. Сегодня это самый "умный" танк в зоне СВО, который на голову превосходит своих украинских и западных конкурентов по способности быстро ориентироваться на поле боя, противостоять угрозам и поражать объекты противника", - заявили в компании.Также отмечается, что этот танк очень живуч и ему практически не страшна противотанковое оружие, которые использует неприятель.Т-90М справляется не только с ручными гранатомётами, но и с современными ПТРК и FPV-дронами иностранного производства. "Прорыв" удобен в управлении и хорошо показывает себя с любых условиях, добавил "Ростех"."Уралвагонзавод" увеличивает выпуск "Прорывов" и другой аналогичной техники, работая 24 часа в сутки, что позволяет вовремя выполнять гособоронзаказ.

https://ria.ru/20241012/minoborony-1977706409.html

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безопасность, технологии, ростех, уралвагонзавод, т-90м