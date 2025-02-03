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"Росатом" прокомментировал ситуацию с задержанием средств для АЭС "Аккую" - РИА Новости, 03.02.2025
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14:43 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/rosatom-1997102697.html
"Росатом" прокомментировал ситуацию с задержанием средств для АЭС "Аккую"
"Росатом" прокомментировал ситуацию с задержанием средств для АЭС "Аккую" - РИА Новости, 03.02.2025
"Росатом" прокомментировал ситуацию с задержанием средств для АЭС "Аккую"
Госкорпорация "Росатом" рассчитывает на разрешение ситуации с несправедливо задержанными под влиянием третьих сторон средств для реализации проекта АЭС "Аккую"... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:43:00+03:00
2025-02-03T14:43:00+03:00
турция
россия
сша
сергей лавров
аэс "аккую"
евросоюз
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СТАМБУЛ, 3 фев - РИА Новости, Заман Рамазанов. Госкорпорация "Росатом" рассчитывает на разрешение ситуации с несправедливо задержанными под влиянием третьих сторон средств для реализации проекта АЭС "Аккую" в Турции, данные финансы использованы и используются для целей финансирования проекта, оплат подрядчикам, различных выплат, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации. Газета Wall Street Journal сообщила в воскресенье, что часть средств, которые Россия выделила Турции на строительство АЭС "Аккую" в 2022 году, якобы предназначались для создания в Турции "офшорного долларового резерва", с помощью которого некоторые российские фирмы могли бы получать от АЭС деньги без посредничества американских банков. Как сообщает газета, речь идет о фирмах, которые, как и "Аккую", имеют счета в турецком банке Ziraat. По данным газеты, российская сторона пыталась перевести пять миллиардов долларов в Турцию через банки JPMorgan и Citi, однако JPMorgan заморозил один из переводов в размере двух миллиардов долларов. По данным издания, минюст США рассматривал возможность арестовать средства, но не стал этого делать, опасаясь, что такой шаг сильно навредит дипломатическим отношениям США с Турцией. "Все средства, ранее направленные в Турецкую Республику в интересах проекта АЭС "Аккую", использованы и используются для целей финансирования проекта, оплат подрядчикам, социальных и других обязательных выплат на территории страны", - сообщили РИА Новости в "Росатоме". "Что касается суммы, несправедливо задержанной под влиянием третьих сторон, рассчитываем на разрешение этой ситуации, после чего средства будут также направлены исключительно на цели реализации проекта, продолжения строительства, осуществление всех обязательных платежей", - подчеркнули в пресс-службе. Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждая станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250106/turtsiya-1992631310.html
https://ria.ru/20241009/aes-1977162220.html
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турция, россия, сша, сергей лавров, аэс "аккую", евросоюз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Турция, Россия, США, Сергей Лавров, АЭС "Аккую", Евросоюз, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
"Росатом" прокомментировал ситуацию с задержанием средств для АЭС "Аккую"

"Росатом" рассчитывает на разрешение ситуации со средствами для АЭС "Аккую"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СТАМБУЛ, 3 фев - РИА Новости, Заман Рамазанов. Госкорпорация "Росатом" рассчитывает на разрешение ситуации с несправедливо задержанными под влиянием третьих сторон средств для реализации проекта АЭС "Аккую" в Турции, данные финансы использованы и используются для целей финансирования проекта, оплат подрядчикам, различных выплат, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации.
Газета Wall Street Journal сообщила в воскресенье, что часть средств, которые Россия выделила Турции на строительство АЭС "Аккую" в 2022 году, якобы предназначались для создания в Турции "офшорного долларового резерва", с помощью которого некоторые российские фирмы могли бы получать от АЭС деньги без посредничества американских банков. Как сообщает газета, речь идет о фирмах, которые, как и "Аккую", имеют счета в турецком банке Ziraat. По данным газеты, российская сторона пыталась перевести пять миллиардов долларов в Турцию через банки JPMorgan и Citi, однако JPMorgan заморозил один из переводов в размере двух миллиардов долларов. По данным издания, минюст США рассматривал возможность арестовать средства, но не стал этого делать, опасаясь, что такой шаг сильно навредит дипломатическим отношениям США с Турцией.
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"Все средства, ранее направленные в Турецкую Республику в интересах проекта АЭС "Аккую", использованы и используются для целей финансирования проекта, оплат подрядчикам, социальных и других обязательных выплат на территории страны", - сообщили РИА Новости в "Росатоме".
"Что касается суммы, несправедливо задержанной под влиянием третьих сторон, рассчитываем на разрешение этой ситуации, после чего средства будут также направлены исключительно на цели реализации проекта, продолжения строительства, осуществление всех обязательных платежей", - подчеркнули в пресс-службе.
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждая станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
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В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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