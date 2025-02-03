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МВД рассказало о самых популярных мошеннических схемах в игре Roblox - РИА Новости, 03.02.2025
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16:54 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/roblox-1997139082.html
МВД рассказало о самых популярных мошеннических схемах в игре Roblox
МВД рассказало о самых популярных мошеннических схемах в игре Roblox - РИА Новости, 03.02.2025
МВД рассказало о самых популярных мошеннических схемах в игре Roblox
Игра Roblox популярна среди детей, а потому привлекает внимание мошенников, которые пытаются выманить данные банковской карты под различными предлогами,... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:54:00+03:00
2025-02-03T16:54:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
общество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Игра Roblox популярна среди детей, а потому привлекает внимание мошенников, которые пытаются выманить данные банковской карты под различными предлогами, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Roblox — одна из самых популярных онлайн-игр среди детей и подростков. Это целая платформа, где пользователи могут создавать свои миры, зарабатывать внутриигровую валюту (Robux) и взаимодействовать с другими игроками. Однако на волне популярности Roblox активизировались мошенники, которые находят новые способы обмана, предупреждает министерство. "Чаще всего злоумышленники действуют в тематических комьюнити (форумы, чаты, Discord, соцсети) или напрямую пишут ребёнку в самой игре. Мошенник предлагает купить игровую валюту вне официального магазина по заниженной цене. Для "оплаты" просит данные банковской карты или платёжных средств родителей. После перевода денег ничего не отправляет или получает доступ к карте для дальнейших списаний", - говорится в сообщении. Правоохранители уточнили, что мошенник может действовать и по другой схеме. "Ребёнку предлагают бесплатно получить Robux, но для этого просят ввести данные аккаунта Roblox. После этого мошенник меняет пароль и получает полный доступ к профилю, в том числе к привязанным платёжным средствам", - поясняют в полиции. Для защиты от злоумышленников правоохранители советуют исключить "привязку" платежных средств к игровым аккаунтам, а также ограничить доступ детей к финансам родителей.
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технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, общество, видеоигры
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Общество, видеоигры
МВД рассказало о самых популярных мошеннических схемах в игре Roblox

МВД рассказало, как у игроков в Roblox пытаются выманить данные банковской карты

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Игра Roblox популярна среди детей, а потому привлекает внимание мошенников, которые пытаются выманить данные банковской карты под различными предлогами, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Roblox — одна из самых популярных онлайн-игр среди детей и подростков. Это целая платформа, где пользователи могут создавать свои миры, зарабатывать внутриигровую валюту (Robux) и взаимодействовать с другими игроками. Однако на волне популярности Roblox активизировались мошенники, которые находят новые способы обмана, предупреждает министерство.
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"Чаще всего злоумышленники действуют в тематических комьюнити (форумы, чаты, Discord, соцсети) или напрямую пишут ребёнку в самой игре. Мошенник предлагает купить игровую валюту вне официального магазина по заниженной цене. Для "оплаты" просит данные банковской карты или платёжных средств родителей. После перевода денег ничего не отправляет или получает доступ к карте для дальнейших списаний", - говорится в сообщении.
Правоохранители уточнили, что мошенник может действовать и по другой схеме. "Ребёнку предлагают бесплатно получить Robux, но для этого просят ввести данные аккаунта Roblox. После этого мошенник меняет пароль и получает полный доступ к профилю, в том числе к привязанным платёжным средствам", - поясняют в полиции.
Для защиты от злоумышленников правоохранители советуют исключить "привязку" платежных средств к игровым аккаунтам, а также ограничить доступ детей к финансам родителей.
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ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияОбществовидеоигры
 
 
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