https://ria.ru/20250203/ria-1997136134.html

Глава ПМР заявил о необходимости контракта для поставки газа в страну

Глава ПМР заявил о необходимости контракта для поставки газа в страну - РИА Новости, 03.02.2025

Глава ПМР заявил о необходимости контракта для поставки газа в страну

Нужен полноценный контракт по доставке газа в Приднестровье, газа из помощи ЕС хватит на 10 дней, заявил в понедельник в ходе заседания оперативного штаба глава РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T16:45:00+03:00

2025-02-03T16:45:00+03:00

2025-02-03T17:02:00+03:00

в мире

транзит газа через украину

газпром

евросоюз

вадим красносельский

кишинев

россия

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ТИРАСПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Нужен полноценный контракт по доставке газа в Приднестровье, газа из помощи ЕС хватит на 10 дней, заявил в понедельник в ходе заседания оперативного штаба глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в субботу приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекращены, с воскресенья в жилые дома поступает тепло."Впереди нас ждет огромная работа, этот газ на 10 дней. Надо выходить на заключение контрактных обязательств с компаниями, которые нам будут поставлять газ. Мы будем его оплачивать от того кредита, который предоставляет Российская Федерация. Это вопрос тоже непростой, надо постоянно быть в работе, чтобы мы плавно перетекли в следующий этап теплоснабжения", - сказал Красносельский, слова которого приводит его пресс-служба.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250201/energokrizis-1996827074.html

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в мире, транзит газа через украину, газпром, евросоюз, вадим красносельский, кишинев, россия, молдавия, экономика, жкх