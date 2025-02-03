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Рейтинг регионов по объему вкладов населения
Рейтинг регионов по объему вкладов населения - РИА Новости, 03.02.2025
Рейтинг регионов по объему вкладов населения
РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T00:00:00+03:00
2025-02-03T00:00:00+03:00
2025-02-03T00:06:00+03:00
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, рейтинг, деньги, население, вклады, статистика, регионы, инфографика
Инфографика, Россия, Рейтинг, Деньги, Население, Вклады, Статистика, Регионы
Рейтинг регионов по объему вкладов населения
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