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Рейтинг регионов по объему вкладов населения - РИА Новости, 03.02.2025
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00:00 03.02.2025 (обновлено: 00:06 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/reyting-1996641945.html
Рейтинг регионов по объему вкладов населения
Рейтинг регионов по объему вкладов населения - РИА Новости, 03.02.2025
Рейтинг регионов по объему вкладов населения
РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T00:00:00+03:00
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Инфографика, Россия, Рейтинг, Деньги, Население, Вклады, Статистика, Регионы
Инфографика

Рейтинг регионов по объему вкладов населения

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