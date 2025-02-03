https://ria.ru/20250203/reys-1996953058.html

Посол рассказал о спросе на прямые рейсы Москва — Бали

Посол рассказал о спросе на прямые рейсы Москва — Бали - РИА Новости, 03.02.2025

Посол рассказал о спросе на прямые рейсы Москва — Бали

Прямой рейс Москва-Бали, выполняемый "Аэрофлотом", пользуются большим спросом, при этом посольство РФ готово оказывать поддержку в открытии новых направлений... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T08:20:00+03:00

2025-02-03T08:20:00+03:00

2025-02-03T08:29:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 3 фев - РИА Новости. Прямой рейс Москва-Бали, выполняемый "Аэрофлотом", пользуются большим спросом, при этом посольство РФ готово оказывать поддержку в открытии новых направлений для авиакомпаний и туроператоров из России и Индонезии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. В сентябре прошлого года "Аэрофлот" приступил к выполнению прямых рейсов из Москвы в Денпасар (остров Бали, Индонезия). Регулярное авиасообщение между Россией и Индонезией было возобновлено впервые с 2020 года: рейсы были прекращены из-за пандемии коронавируса. "По имеющейся у нас информации, полеты по маршруту Москва – Денпасар – Москва успешно продолжаются и пользуются большим спросом у пассажиров. Это действительно удобный беспосадочный перелет, который позволяет сократить время в пути и избежать пересадок", - отметил Толченов. По его оценке, прямые рейсы с Москвой будут "способствовать привлекательности отдыха на Бали". "Что касается рейсов из других российских городов или из нашей страны в иные регионы Индонезии, то здесь следует отталкиваться от экономической целесообразности и наличия пассажиропотока. Если авиакомпании или туроператоры выявят перспективные новые маршруты, будем готовы оказать им содействие в получении необходимых согласований и разрешений. Позитивный опыт у нас уже имеется", - добавил дипломат. Индонезия и Россия празднуют 75-ю годовщину дипломатических отношений 3 февраля 2025 года. Как рассказал РИА Новости Толченов, в день юбилея по традиции ожидается обмен поздравительными посланиями на уровне министров. В течение всего года страны будут проводить совместные мероприятия, посвященные взаимодействию и дружбе Джакарты и Москвы. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

https://ria.ru/20240918/bali-1973307027.html

https://ria.ru/20241114/bali-1983835013.html

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индонезия, россия, москва, аэрофлот, в мире