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В ГД предложили полностью запретить рекламу пива на ТВ

В ГД предложили полностью запретить рекламу пива на ТВ - РИА Новости, 03.02.2025

В ГД предложили полностью запретить рекламу пива на ТВ

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" готовят поправки о полном запрете рекламы пива на телевидении, заявил лидер эсеров Сергей Миронов. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:10:00+03:00

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общество

сергей миронов

госдума рф

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" готовят поправки о полном запрете рекламы пива на телевидении, заявил лидер эсеров Сергей Миронов. "Справедливая Россия – За правду" готовит поправки о полном запрете рекламы пива на ТВ. Телеэфир, в том числе спортивных каналов, забит рекламой безалкогольного пива. Это что, пропаганда здорового образа жизни? Нет! Не надо заниматься самообманом", - сообщил он в своем Telegram-канале. По мнению Миронова, на самом деле это продвижение брендов, в линейке которых пиво без градусов занимает всего 2,2%, и рекламодатели борются за узнаваемость марки и добиваются своей цели. "Кроме того, эти ролики нацелены на молодежь, они связывают с позитивными эмоциями потребление пивной продукции – сегодня безалкогольной, завтра – с градусами. Так что и безалкогольное пиво стоит сделать "безрекламным", - отметил депутат Госдумы.

https://ria.ru/20250120/germanija-1994534106.html

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общество, сергей миронов, госдума рф