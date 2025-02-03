https://ria.ru/20250203/rabota-1996940672.html

Россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя в 2025 году

Россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя в 2025 году - РИА Новости, 03.02.2025

Россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя в 2025 году

Россияне будут трудиться шесть дней в неделю только один раз за этот год — с 27 октября по 1 ноября, поскольку выходной день с субботы перенесли на понедельник, РИА Новости, 03.02.2025

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Россияне будут трудиться шесть дней в неделю только один раз за этот год — с 27 октября по 1 ноября, поскольку выходной день с субботы перенесли на понедельник, 3 ноября, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина."В 2025 году россиян ожидает всего одна шестидневная рабочая неделя: с 27 октября по 1 ноября. При этом рабочий день 1 ноября будет коротким", — сказала Санина. Согласно постановлению правительства об утверждении праздничных и выходных дней в 2025 году, выходной день с субботы, 1 ноября, перенесли на понедельник, 3 ноября. Поэтому праздничные выходные в честь Дня народного единства продлятся со 2 по 4 ноября.День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал именоваться "О днях воинской славы и памятных датах России").

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