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В Белгородской и Курской областях сбили три беспилотника ВСУ
В Белгородской и Курской областях сбили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 03.02.2025
В Белгородской и Курской областях сбили три беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО с 12.00 до 14.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:57:00+03:00
2025-02-03T14:57:00+03:00
2025-02-03T14:57:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО с 12.00 до 14.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны РФ. "Третьего февраля с 12.00 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два – над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
В Белгородской и Курской областях сбили три беспилотника ВСУ
Минобороны: ПВО сбила три украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями