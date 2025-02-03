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В Белгородской и Курской областях сбили три беспилотника ВСУ

В Белгородской и Курской областях сбили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 03.02.2025

В Белгородской и Курской областях сбили три беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО с 12.00 до 14.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T14:57:00+03:00

2025-02-03T14:57:00+03:00

2025-02-03T14:57:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО с 12.00 до 14.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны РФ. "Третьего февраля с 12.00 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два – над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность, россия