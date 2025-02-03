https://ria.ru/20250203/pvo-1997019005.html

Российская ПВО за сутки сбила 199 беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила 199 беспилотников - РИА Новости, 03.02.2025

Российская ПВО за сутки сбила 199 беспилотников

Российские средства ПВО за сутки сбили 199 беспилотников, в том числе 124 - вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:19:00+03:00

2025-02-03T12:19:00+03:00

2025-02-03T12:20:00+03:00

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили 199 беспилотников, в том числе 124 - вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 - вне зоны специальной военной операции", - говорится в сводке министерства.

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франция, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность