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Российская ПВО за сутки сбила 199 беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила 199 беспилотников - РИА Новости, 03.02.2025
Российская ПВО за сутки сбила 199 беспилотников
Российские средства ПВО за сутки сбили 199 беспилотников, в том числе 124 - вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:19:00+03:00
2025-02-03T12:19:00+03:00
2025-02-03T12:20:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили 199 беспилотников, в том числе 124 - вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 - вне зоны специальной военной операции", - говорится в сводке министерства.
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франция, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Франция, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила 199 беспилотников
ПВО за сутки сбила 199 беспилотников, в том числе 124 вне зоны СВО