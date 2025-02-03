Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО за сутки сбила 199 беспилотников - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 03.02.2025 (обновлено: 12:20 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/pvo-1997019005.html
Российская ПВО за сутки сбила 199 беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила 199 беспилотников - РИА Новости, 03.02.2025
Российская ПВО за сутки сбила 199 беспилотников
Российские средства ПВО за сутки сбили 199 беспилотников, в том числе 124 - вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:19:00+03:00
2025-02-03T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
франция
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238798_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_74fd1148e547596d816560f722acc18b.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили 199 беспилотников, в том числе 124 - вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 - вне зоны специальной военной операции", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20250203/bezhenets-1996947288.html
франция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238798_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_c30755c4861d1bc79c791f77189983c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Франция, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила 199 беспилотников

ПВО за сутки сбила 199 беспилотников, в том числе 124 вне зоны СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили 199 беспилотников, в том числе 124 - вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 - вне зоны специальной военной операции", - говорится в сводке министерства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Снайпер ВСУ три дня подряд убивал жителей Селидово, рассказал беженец
05:48
 
Специальная военная операция на УкраинеФранцияСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала