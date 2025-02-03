https://ria.ru/20250203/putin-1997183686.html

Путин наградил медалями работников стратегически важного предприятия ГХК

Путин наградил медалями работников стратегически важного предприятия ГХК - РИА Новости, 03.02.2025

Путин наградил медалями работников стратегически важного предприятия ГХК

Президент РФ Владимир Путин наградил медалями "За развитие Сибири и Дальнего Востока" ряд сотрудников "Горно-химического комбината" (ГХК, Железногорск,... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T20:20:00+03:00

2025-02-03T20:20:00+03:00

2025-02-03T20:20:00+03:00

россия

железногорск

красноярский край

владимир путин

горно-химический комбинат

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил медалями "За развитие Сибири и Дальнего Востока" ряд сотрудников "Горно-химического комбината" (ГХК, Железногорск, Красноярский край) - одного из стратегически важных предприятий России, входящего в контур управления госкорпорации "Росатом". Двадцать шестого февраля 2025 года исполнится 75 лет со дня создания ГХК. Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, медали "За развитие Сибири и Дальнего Востока" за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу удостоены, в частности, ведущий инженер ГХК Александр Лутошкин, оператор радиохимического производства ГХК Андрей Перминов, начальник отдела ГХК Сергей Русанов. "Горно-химический комбинат" имеет статус федеральной ядерной организации. ГХК представляет собой не имеющий аналогов в мире громадный подземный промышленный комплекс, размещенный в скальных породах на берегу Енисея, в 50 километрах ниже Красноярска. ГХК был образован в соответствии с совершенно секретным постановлением правительства СССР от 26 февраля 1950 года с целью производства плутония для советского ядерного оружия. На ГХК действовали три мощных промышленных уран-графитовых реактора-наработчика оружейного плутония. Благодаря плутонию с ГХК Советскому Союзу удалось переломить отставание от США по количеству ядерных боеприпасов. В 1995 году с предприятия был снят оборонный заказ на производство плутония, все три реактора были остановлены навсегда. Комбинат выполнил задачу, для которой создавался - надежно обеспечил безопасность страны. Сейчас ГХК - ключевое предприятие "Росатома" по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) на основе инновационных технологий нового поколения для развития атомной энергетики. На предприятии выпускается промышленное МОКС-топливо для реактора на быстрых нейтронах БН-800 энергоблока №4 Белоярской АЭС (Свердловская область), предназначенного для отработки ряда технологий ЗЯТЦ. В 2024 году на площадке ГХК завершилось строительство второго пускового комплекса опытно-демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в промышленном масштабе с использованием технологий, уменьшающих количество образующихся твердых радиоактивных отходов на несколько порядков, что важно с точки зрения повышения экологической безопасности атомной энергетики. Дальнейшее развитие производства позволит ГХК перерабатывать ОЯТ в промышленном масштабе. Это в перспективе даст возможность прекратить накопление и минимизировать захоронение радиоактивных отходов, а также будет способствовать практическому переходу атомной энергетики на технологии нового, IV поколения. На ГХК намечено также построить исследовательский жидкосолевой ядерный реактор, необходимый для отработки технологий "выжигания" очень опасных радиоактивных веществ, остающихся после переработки ОЯТ.

https://ria.ru/20231117/energetika-1909985875.html

https://ria.ru/20231206/rosatom-1914109214.html

https://ria.ru/20240729/reaktor-1962719598.html

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россия, железногорск , красноярский край, владимир путин, горно-химический комбинат