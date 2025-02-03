https://ria.ru/20250203/putin-1997169039.html

Путин освободил Вуколова от должности замминистра юстиции

Путин освободил Вуколова от должности замминистра юстиции - РИА Новости, 03.02.2025

Путин освободил Вуколова от должности замминистра юстиции

Президент России Владимир Путин освободил Всеволода Вуколова от должности замминистра юстиции РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T18:37:00+03:00

2025-02-03T18:37:00+03:00

2025-02-03T19:37:00+03:00

политика

россия

владимир путин

всеволод вуколов

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Всеволода Вуколова от должности замминистра юстиции РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Вуколова Всеволода Львовича от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания.

https://ria.ru/20240827/mishustin--1968846854.html

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политика, россия, владимир путин, всеволод вуколов