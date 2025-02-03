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Путин освободил Вуколова от должности замминистра юстиции - РИА Новости, 03.02.2025
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18:37 03.02.2025 (обновлено: 19:37 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/putin-1997169039.html
Путин освободил Вуколова от должности замминистра юстиции
Путин освободил Вуколова от должности замминистра юстиции - РИА Новости, 03.02.2025
Путин освободил Вуколова от должности замминистра юстиции
Президент России Владимир Путин освободил Всеволода Вуколова от должности замминистра юстиции РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T18:37:00+03:00
2025-02-03T19:37:00+03:00
политика
россия
владимир путин
всеволод вуколов
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Всеволода Вуколова от должности замминистра юстиции РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Вуколова Всеволода Львовича от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания.
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политика, россия, владимир путин, всеволод вуколов
Политика, Россия, Владимир Путин, Всеволод Вуколов
Путин освободил Вуколова от должности замминистра юстиции

Путин освободил Всеволода Вуколова от должности замминистра юстиции

© Фото предоставлено министерством юстиции РФЗаместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов
Заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото предоставлено министерством юстиции РФ
Заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Всеволода Вуколова от должности замминистра юстиции РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Вуколова Всеволода Львовича от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинВсеволод Вуколов
 
 
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