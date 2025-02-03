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Путин отметил госнаградами многодетные семьи из девяти регионов России - РИА Новости, 03.02.2025
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17:53 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/putin-1997158221.html
Путин отметил госнаградами многодетные семьи из девяти регионов России
Путин отметил госнаградами многодетные семьи из девяти регионов России - РИА Новости, 03.02.2025
Путин отметил госнаградами многодетные семьи из девяти регионов России
Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами семьи из девяти регионов страны за большие заслуги в укреплении института семьи. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T17:53:00+03:00
2025-02-03T17:53:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами семьи из девяти регионов страны за большие заслуги в укреплении института семьи. Указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей" орденом "Родительская слава" награждена семья Юрия и Олеси Ефановых из Приморья, Геннадия и Натальи Потаповой из Оренбургской области, Владимира и Татьяны Синец из Новосибирской области. Медалью ордена "Родительская слава" награждены многодетные родители из Оренбургской области, Республики Саха, Алтайского края, Воронежской и Новосибирской областей, а также Тюменской и Челябинской областей.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин отметил госнаградами многодетные семьи из девяти регионов России

Путин подписал указ о награждении многодетных семей из девяти регионов России

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами семьи из девяти регионов страны за большие заслуги в укреплении института семьи.
Указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В Госдуму внесли законопроект о праве увольнения многодетных военных
29 января, 13:20
"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей" орденом "Родительская слава" награждена семья Юрия и Олеси Ефановых из Приморья, Геннадия и Натальи Потаповой из Оренбургской области, Владимира и Татьяны Синец из Новосибирской области.
Медалью ордена "Родительская слава" награждены многодетные родители из Оренбургской области, Республики Саха, Алтайского края, Воронежской и Новосибирской областей, а также Тюменской и Челябинской областей.
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Путин поручил внедрить программу генетических тестов для будущих родителей
25 января, 15:17
 
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