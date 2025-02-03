https://ria.ru/20250203/putin-1997158221.html

Путин отметил госнаградами многодетные семьи из девяти регионов России

Путин отметил госнаградами многодетные семьи из девяти регионов России - РИА Новости, 03.02.2025

Путин отметил госнаградами многодетные семьи из девяти регионов России

Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами семьи из девяти регионов страны за большие заслуги в укреплении института семьи. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T17:53:00+03:00

2025-02-03T17:53:00+03:00

2025-02-03T17:53:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами семьи из девяти регионов страны за большие заслуги в укреплении института семьи. Указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей" орденом "Родительская слава" награждена семья Юрия и Олеси Ефановых из Приморья, Геннадия и Натальи Потаповой из Оренбургской области, Владимира и Татьяны Синец из Новосибирской области. Медалью ордена "Родительская слава" награждены многодетные родители из Оренбургской области, Республики Саха, Алтайского края, Воронежской и Новосибирской областей, а также Тюменской и Челябинской областей.

https://ria.ru/20250129/gd-1996093974.html

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россия, владимир путин, общество