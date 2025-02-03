https://ria.ru/20250203/putin-1997152820.html

Путин наградил ректора РГСУ орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил ректора РГСУ орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 03.02.2025

Путин наградил ректора РГСУ орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством III степени" ректора РГСУ Андрея Хазина, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T17:40:00+03:00

2025-02-03T17:40:00+03:00

2025-02-03T17:42:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством III степени" ректора РГСУ Андрея Хазина, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в реализацию общественно значимых проектов и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Хазина Андрея Леонидовича - ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российской государственный социальный университет", город Москва", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241208/putin-1987977224.html

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общество, россия, владимир путин, ргсу