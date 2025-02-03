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Путин наградил ректора РГСУ орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 03.02.2025
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17:40 03.02.2025 (обновлено: 17:42 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/putin-1997152820.html
Путин наградил ректора РГСУ орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил ректора РГСУ орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 03.02.2025
Путин наградил ректора РГСУ орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством III степени" ректора РГСУ Андрея Хазина, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T17:40:00+03:00
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общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством III степени" ректора РГСУ Андрея Хазина, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в реализацию общественно значимых проектов и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Хазина Андрея Леонидовича - ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российской государственный социальный университет", город Москва", - говорится в документе.
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общество, россия, владимир путин, ргсу
Общество, Россия, Владимир Путин, РГСУ
Путин наградил ректора РГСУ орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил ректора РГСУ Андрея Хазина орденом "За заслуги перед Отечеством"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАндрей Хазин
Андрей Хазин - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Андрей Хазин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством III степени" ректора РГСУ Андрея Хазина, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в реализацию общественно значимых проектов и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Хазина Андрея Леонидовича - ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российской государственный социальный университет", город Москва", - говорится в документе.
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