https://ria.ru/20250203/putin-1997149950.html

Путин наградил губернатора Тюменской области орденом Александра Невского

Путин наградил губернатора Тюменской области орденом Александра Невского - РИА Новости, 03.02.2025

Путин наградил губернатора Тюменской области орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил губернатора Тюменской области Александра Моора орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T17:31:00+03:00

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2025-02-03T17:31:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил губернатора Тюменской области Александра Моора орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие региона. Указ российского президента о награждении государственными наградами РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области наградить орденом Александра Невского Моора Александра Викторовича - губернатора Тюменской области", - говорится в указе.

https://ria.ru/20241021/orden-1979140618.html

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россия, тюменская область, владимир путин, александр моор, александр невский, политика