https://ria.ru/20250203/putin-1997149950.html
Путин наградил губернатора Тюменской области орденом Александра Невского
Путин наградил губернатора Тюменской области орденом Александра Невского - РИА Новости, 03.02.2025
Путин наградил губернатора Тюменской области орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил губернатора Тюменской области Александра Моора орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T17:31:00+03:00
2025-02-03T17:31:00+03:00
2025-02-03T17:31:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил губернатора Тюменской области Александра Моора орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие региона. Указ российского президента о награждении государственными наградами РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области наградить орденом Александра Невского Моора Александра Викторовича - губернатора Тюменской области", - говорится в указе.
https://ria.ru/20241021/orden-1979140618.html
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россия, тюменская область, владимир путин, александр моор, александр невский, политика
Россия, Тюменская область, Владимир Путин, Александр Моор, Александр Невский, Политика
Путин наградил губернатора Тюменской области орденом Александра Невского
Путин наградил губернатора Тюменской области Моора орденом Александра Невского