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Путин наградил губернатора Тюменской области орденом Александра Невского - РИА Новости, 03.02.2025
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17:31 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/putin-1997149950.html
Путин наградил губернатора Тюменской области орденом Александра Невского
Путин наградил губернатора Тюменской области орденом Александра Невского - РИА Новости, 03.02.2025
Путин наградил губернатора Тюменской области орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил губернатора Тюменской области Александра Моора орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T17:31:00+03:00
2025-02-03T17:31:00+03:00
россия
тюменская область
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политика
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил губернатора Тюменской области Александра Моора орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие региона. Указ российского президента о награждении государственными наградами РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области наградить орденом Александра Невского Моора Александра Викторовича - губернатора Тюменской области", - говорится в указе.
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россия, тюменская область, владимир путин, александр моор, александр невский, политика
Россия, Тюменская область, Владимир Путин, Александр Моор, Александр Невский, Политика
Путин наградил губернатора Тюменской области орденом Александра Невского

Путин наградил губернатора Тюменской области Моора орденом Александра Невского

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил губернатора Тюменской области Александра Моора орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие региона.
Указ российского президента о награждении государственными наградами РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области наградить орденом Александра Невского Моора Александра Викторовича - губернатора Тюменской области", - говорится в указе.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Путин наградил Пушкова орденом Александра Невского
21 октября 2024, 16:05
 
РоссияТюменская областьВладимир ПутинАлександр МоорАлександр НевскийПолитика
 
 
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