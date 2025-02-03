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Путин поручил рассмотреть внеочередной прием детей из зоны СВО в школы - РИА Новости, 03.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:00 03.02.2025 (обновлено: 17:34 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/putin-1997141639.html
Путин поручил рассмотреть внеочередной прием детей из зоны СВО в школы
Путин поручил рассмотреть внеочередной прием детей из зоны СВО в школы - РИА Новости, 03.02.2025
Путин поручил рассмотреть внеочередной прием детей из зоны СВО в школы
Президент Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть внеочередной прием детей, эвакуированных из зоны специальной военной операции, в школы, в том числе с... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T17:00:00+03:00
2025-02-03T17:34:00+03:00
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
образование - общество
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть внеочередной прием детей, эвакуированных из зоны специальной военной операции, в школы, в том числе с программами военной подготовки, документ опубликовали на сайте Кремля."Рассмотреть возможность внеочередного приема детей, эвакуированных из районов проведения специальной военной операции или контртеррористической операции, в общеобразовательные организации, которые реализуют образовательные программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества", — сказано в документе.Президент поручил рассмотреть этот вопрос правительству совместно с исполнительными органами регионов, указав на необходимость учитывать при этом данные ранее поручения.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, ответственными назначили премьер-министра России Михаила Мишустина и региональные власти.Указание главы государства входит в перечень поручений по итогам встречи с волонтерами, участвующими в Международном форуме гражданского участия #МыВместе.
https://ria.ru/20250203/putin-1997070802.html
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владимир путин, россия, образование - общество, михаил мишустин, правительство рф
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Образование - Общество, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Путин поручил рассмотреть внеочередной прием детей из зоны СВО в школы

Правительство рассмотрит внеочередной прием эвакуированных из зоны СВО в школы

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть внеочередной прием детей, эвакуированных из зоны специальной военной операции, в школы, в том числе с программами военной подготовки, документ опубликовали на сайте Кремля.
«
"Рассмотреть возможность внеочередного приема детей, эвакуированных из районов проведения специальной военной операции или контртеррористической операции, в общеобразовательные организации, которые реализуют образовательные программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества", — сказано в документе.
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Президент поручил рассмотреть этот вопрос правительству совместно с исполнительными органами регионов, указав на необходимость учитывать при этом данные ранее поручения.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, ответственными назначили премьер-министра России Михаила Мишустина и региональные власти.
Указание главы государства входит в перечень поручений по итогам встречи с волонтерами, участвующими в Международном форуме гражданского участия #МыВместе.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияОбразование - ОбществоМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
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