https://ria.ru/20250203/putin-1997141639.html

Путин поручил рассмотреть внеочередной прием детей из зоны СВО в школы

Путин поручил рассмотреть внеочередной прием детей из зоны СВО в школы - РИА Новости, 03.02.2025

Путин поручил рассмотреть внеочередной прием детей из зоны СВО в школы

Президент Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть внеочередной прием детей, эвакуированных из зоны специальной военной операции, в школы, в том числе с... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T17:00:00+03:00

2025-02-03T17:00:00+03:00

2025-02-03T17:34:00+03:00

владимир путин

специальная военная операция на украине

россия

образование - общество

михаил мишустин

правительство рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:106:3079:1838_1920x0_80_0_0_6ed4114a1c1b58957ca8483ff1cca349.jpg

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть внеочередной прием детей, эвакуированных из зоны специальной военной операции, в школы, в том числе с программами военной подготовки, документ опубликовали на сайте Кремля."Рассмотреть возможность внеочередного приема детей, эвакуированных из районов проведения специальной военной операции или контртеррористической операции, в общеобразовательные организации, которые реализуют образовательные программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества", — сказано в документе.Президент поручил рассмотреть этот вопрос правительству совместно с исполнительными органами регионов, указав на необходимость учитывать при этом данные ранее поручения.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, ответственными назначили премьер-министра России Михаила Мишустина и региональные власти.Указание главы государства входит в перечень поручений по итогам встречи с волонтерами, участвующими в Международном форуме гражданского участия #МыВместе.

https://ria.ru/20250203/putin-1997070802.html

https://ria.ru/20250128/osnovy-1995958416.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, образование - общество, михаил мишустин, правительство рф