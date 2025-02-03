https://ria.ru/20250203/putin-1997140335.html
Путин поручил создать центр компетенций по вопросам обращения с животными
Путин поручил создать центр компетенций по вопросам обращения с животными - РИА Новости, 03.02.2025
Путин поручил создать центр компетенций по вопросам обращения с животными
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля сформировать центр компетенций по вопросам ответственного обращения с животными в целях их... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:59:00+03:00
2025-02-03T16:59:00+03:00
2025-02-03T17:08:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля сформировать центр компетенций по вопросам ответственного обращения с животными в целях их защиты.Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с волонтёрами – участниками Международного форума гражданского участия #МыВместе опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации:... б) сформировать при участии федеральных органов исполнительной власти, Ассоциации волонтерских центров, социально ориентированных некоммерческих организаций центр компетенций по вопросам ответственного обращения с животными (в том числе домашними) в целях их защиты, в задачи которого будут входить обобщение и распространение лучших практик в этой сфере, подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики в этой сфере, а также обеспечить деятельность указанного центра", - говорится в перечне поручений.Доклад необходимо представить до 1 апреля 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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владимир путин, общество, россия, михаил мишустин
Владимир Путин, Общество, Россия, Михаил Мишустин
Путин поручил создать центр компетенций по вопросам обращения с животными
Путин поручил создать центр по вопросам обращения с животными до первого апреля