https://ria.ru/20250203/putin-1997070802.html
Кравцов показал Путину новые учебники по истории
Кравцов показал Путину новые учебники по истории - РИА Новости, 03.02.2025
Кравцов показал Путину новые учебники по истории
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов принес на встречу с президентом России Владимиром Путиным новые учебники по истории для школ и колледжей. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:20:00+03:00
2025-02-03T14:20:00+03:00
2025-02-03T14:20:00+03:00
россия
владимир путин
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997046681_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_56a13830a700646e15dfd6bcc0bae6c1.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов принес на встречу с президентом России Владимиром Путиным новые учебники по истории для школ и колледжей. "Подготовлены единые учебники по истории для 5–9 классов. И впервые мы подготовили единые государственные учебники для колледжей, стоимость их в три раза ниже коммерческих учебников", - сказал министр главе государства. Кравцов отметил, что в стране повышается качество образования. "Мы видим по результатам ЕГЭ – у нас 8,5 тысячи ребят получили 100-балльные результаты, это на тысячу больше, чем в 2020 году", - уточнил глава Минпросвещения РФ.
https://ria.ru/20250130/medinskiy-1996297750.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997046681_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_93fef51feec32efdcc334b0a49e243cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество
Россия, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Образование - Общество
Кравцов показал Путину новые учебники по истории
Кравцов принес на встречу с Путиным новые учебники по истории