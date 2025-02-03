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Кравцов показал Путину новые учебники по истории - РИА Новости, 03.02.2025
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14:20 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/putin-1997070802.html
Кравцов показал Путину новые учебники по истории
Кравцов показал Путину новые учебники по истории - РИА Новости, 03.02.2025
Кравцов показал Путину новые учебники по истории
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов принес на встречу с президентом России Владимиром Путиным новые учебники по истории для школ и колледжей. РИА Новости, 03.02.2025
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россия
владимир путин
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
образование - общество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов принес на встречу с президентом России Владимиром Путиным новые учебники по истории для школ и колледжей. "Подготовлены единые учебники по истории для 5–9 классов. И впервые мы подготовили единые государственные учебники для колледжей, стоимость их в три раза ниже коммерческих учебников", - сказал министр главе государства. Кравцов отметил, что в стране повышается качество образования. "Мы видим по результатам ЕГЭ – у нас 8,5 тысячи ребят получили 100-балльные результаты, это на тысячу больше, чем в 2020 году", - уточнил глава Минпросвещения РФ.
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россия, владимир путин, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество
Россия, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Образование - Общество
Кравцов показал Путину новые учебники по истории

Кравцов принес на встречу с Путиным новые учебники по истории

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов принес на встречу с президентом России Владимиром Путиным новые учебники по истории для школ и колледжей.
"Подготовлены единые учебники по истории для 5–9 классов. И впервые мы подготовили единые государственные учебники для колледжей, стоимость их в три раза ниже коммерческих учебников", - сказал министр главе государства.
Кравцов отметил, что в стране повышается качество образования. "Мы видим по результатам ЕГЭ – у нас 8,5 тысячи ребят получили 100-балльные результаты, это на тысячу больше, чем в 2020 году", - уточнил глава Минпросвещения РФ.
Председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента Владимир Мединский участвует в презентации нового издания учебного пособия Военная история России - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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РоссияВладимир ПутинСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Образование - Общество
 
 
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