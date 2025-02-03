https://ria.ru/20250203/putin-1997070802.html

Кравцов показал Путину новые учебники по истории

Кравцов показал Путину новые учебники по истории - РИА Новости, 03.02.2025

Кравцов показал Путину новые учебники по истории

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов принес на встречу с президентом России Владимиром Путиным новые учебники по истории для школ и колледжей. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T14:20:00+03:00

2025-02-03T14:20:00+03:00

2025-02-03T14:20:00+03:00

россия

владимир путин

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

образование - общество

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов принес на встречу с президентом России Владимиром Путиным новые учебники по истории для школ и колледжей. "Подготовлены единые учебники по истории для 5–9 классов. И впервые мы подготовили единые государственные учебники для колледжей, стоимость их в три раза ниже коммерческих учебников", - сказал министр главе государства. Кравцов отметил, что в стране повышается качество образования. "Мы видим по результатам ЕГЭ – у нас 8,5 тысячи ребят получили 100-балльные результаты, это на тысячу больше, чем в 2020 году", - уточнил глава Минпросвещения РФ.

https://ria.ru/20250130/medinskiy-1996297750.html

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россия, владимир путин, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество