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Путин встретится с Кравцовым - РИА Новости, 03.02.2025
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12:31 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/putin-1997022276.html
Путин встретится с Кравцовым
Путин встретится с Кравцовым - РИА Новости, 03.02.2025
Путин встретится с Кравцовым
Президент России Владимир Путин в понедельник примет в Кремле министра просвещения Сергея Кравцова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:31:00+03:00
2025-02-03T12:31:00+03:00
политика
россия
владимир путин
сергей кравцов
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет в Кремле министра просвещения Сергея Кравцова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин сегодня работает в Кремле... В открытом режиме президент сегодня будет заниматься вопросами просвещения в нашей стране. Сегодня у него будет с докладом министр просвещения Сергей Кравцов. По нацпроекту "Образование" много задач ставилось президентом, традиционно президент получает доклады о том, как происходит выполнение этих поручений", - сказал Песков журналистам. Он также отметил, что другие встречи и совещания главы государства будут носить непубличный характер. -
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политика, россия, владимир путин, сергей кравцов, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Дмитрий Песков
Путин встретится с Кравцовым

Путин в понедельник примет в Кремле министра просвещения Кравцова

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет в Кремле министра просвещения Сергея Кравцова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин сегодня работает в Кремле... В открытом режиме президент сегодня будет заниматься вопросами просвещения в нашей стране. Сегодня у него будет с докладом министр просвещения Сергей Кравцов. По нацпроекту "Образование" много задач ставилось президентом, традиционно президент получает доклады о том, как происходит выполнение этих поручений", - сказал Песков журналистам.
Он также отметил, что другие встречи и совещания главы государства будут носить непубличный характер. -
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинСергей КравцовДмитрий Песков
 
 
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