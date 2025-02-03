https://ria.ru/20250203/putin-1997022276.html

Путин встретится с Кравцовым

Путин встретится с Кравцовым - РИА Новости, 03.02.2025

Путин встретится с Кравцовым

Президент России Владимир Путин в понедельник примет в Кремле министра просвещения Сергея Кравцова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:31:00+03:00

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политика

россия

владимир путин

сергей кравцов

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет в Кремле министра просвещения Сергея Кравцова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин сегодня работает в Кремле... В открытом режиме президент сегодня будет заниматься вопросами просвещения в нашей стране. Сегодня у него будет с докладом министр просвещения Сергей Кравцов. По нацпроекту "Образование" много задач ставилось президентом, традиционно президент получает доклады о том, как происходит выполнение этих поручений", - сказал Песков журналистам. Он также отметил, что другие встречи и совещания главы государства будут носить непубличный характер. -

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2025

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политика, россия, владимир путин, сергей кравцов, дмитрий песков