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Полиция проверит факт издевательств над бездомным инвалидом во Владивостоке

Полиция проверит факт издевательств над бездомным инвалидом во Владивостоке - РИА Новости, 03.02.2025

Полиция проверит факт издевательств над бездомным инвалидом во Владивостоке

Полицейские проводят проверку по факту издевательств молодого человека над бездомным инвалидом во Владивостоке, сообщает УМВД России по Приморскому краю. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T04:30:00+03:00

2025-02-03T04:30:00+03:00

2025-02-03T04:30:00+03:00

происшествия

владивосток

приморский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Полицейские проводят проверку по факту издевательств молодого человека над бездомным инвалидом во Владивостоке, сообщает УМВД России по Приморскому краю. В понедельник в местных Telegram-каналах распространилось видео, на котором молодой человек пинает ногой лежащего на полу в подъезде мужчину с костылями, а также показывает ему оскорбительные жесты, попутно снимая происходящее. "В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию о том, что в доме на улице 40-лет ВЛКСМ во Владивостоке гражданин привёл к себе домой мужчину-инвалида и издевается над ним. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250127/derbent-1995726256.html

владивосток

приморский край

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происшествия, владивосток, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)