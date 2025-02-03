https://ria.ru/20250203/proekt-1997172513.html

В Госдуму внесли проект о запрете рекламы безалкогольного пива

В Госдуму внесли проект о запрете рекламы безалкогольного пива - РИА Новости, 03.02.2025

В Госдуму внесли проект о запрете рекламы безалкогольного пива

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в нижнюю палату парламента законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива, документ... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T18:59:00+03:00

2025-02-03T18:59:00+03:00

2025-02-03T18:59:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в нижнюю палату парламента законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива, документ доступен в думской электронной базе. "Внести в статью 7 Федерального закона от 13 марта 2006 года Nº 38-Ф3 "О рекламе"… изменение, дополнив её пунктом 15 следующего содержания… безалкогольного пива", - сказано в пояснительной записке к проекту. По мнению авторов проекта, количество скрытой рекламы пива увеличилось, и в связи с запретом на прямую рекламу пива, многие компании продвигают его в рамках иных категорий товаров, например, безалкогольного пива. "Возникает необходимость законодательного регулирования рекламы безалкогольного пива с целью предотвращения скрытой пропаганды алкогольных напитков. Федеральный закон направлен на ограничение влияния рекламы безалкогольного пива, которая способствует популяризации алкогольных брендов и формирует у несовершеннолетних ассоциации с употреблением спиртных напитков", - говорится в документе. Отмечается, что производители пива часто используют рекламу безалкогольного пива, чтобы продвигать алкогольное пиво, и в такой рекламе применяются те же логотипы, цвета и образы, что и для алкоголя, что может повлиять на несовершеннолетних граждан, создавая у них положительное отношение к пиву в целом. Кроме того, предлагается исключить возможность использования логотипов, торговых марок и фирменного стиля алкогольных брендов при продвижении безалкогольной продукции и создать дополнительные барьеры для маркетинга алкогольной продукции путем ограничения рекламных стратегий, направленных на обход существующих ограничений.

https://ria.ru/20250203/zakon-1997112767.html

https://ria.ru/20250203/reklama-1997014019.html

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общество, госдума рф, россия, партия "справедливая россия - за правду"