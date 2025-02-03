Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы безалкогольного пива - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/proekt-1997172513.html
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы безалкогольного пива
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы безалкогольного пива - РИА Новости, 03.02.2025
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы безалкогольного пива
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в нижнюю палату парламента законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива, документ... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T18:59:00+03:00
2025-02-03T18:59:00+03:00
общество
госдума рф
россия
партия "справедливая россия - за правду"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_0:72:2889:1697_1920x0_80_0_0_7ba649e703fa9ea43a3c7161f11e1b12.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в нижнюю палату парламента законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива, документ доступен в думской электронной базе. "Внести в статью 7 Федерального закона от 13 марта 2006 года Nº 38-Ф3 "О рекламе"… изменение, дополнив её пунктом 15 следующего содержания… безалкогольного пива", - сказано в пояснительной записке к проекту. По мнению авторов проекта, количество скрытой рекламы пива увеличилось, и в связи с запретом на прямую рекламу пива, многие компании продвигают его в рамках иных категорий товаров, например, безалкогольного пива. "Возникает необходимость законодательного регулирования рекламы безалкогольного пива с целью предотвращения скрытой пропаганды алкогольных напитков. Федеральный закон направлен на ограничение влияния рекламы безалкогольного пива, которая способствует популяризации алкогольных брендов и формирует у несовершеннолетних ассоциации с употреблением спиртных напитков", - говорится в документе. Отмечается, что производители пива часто используют рекламу безалкогольного пива, чтобы продвигать алкогольное пиво, и в такой рекламе применяются те же логотипы, цвета и образы, что и для алкоголя, что может повлиять на несовершеннолетних граждан, создавая у них положительное отношение к пиву в целом. Кроме того, предлагается исключить возможность использования логотипов, торговых марок и фирменного стиля алкогольных брендов при продвижении безалкогольной продукции и создать дополнительные барьеры для маркетинга алкогольной продукции путем ограничения рекламных стратегий, направленных на обход существующих ограничений.
https://ria.ru/20250203/zakon-1997112767.html
https://ria.ru/20250203/reklama-1997014019.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_635170d256d15cddcdfded5a18abe318.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, россия, партия "справедливая россия - за правду"
Общество, Госдума РФ, Россия, Партия "Справедливая Россия - за правду"
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы безалкогольного пива

Депутаты от СР — За правду внесли проект о запрете рекламы безалкогольного пива

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
В здании Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в нижнюю палату парламента законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива, документ доступен в думской электронной базе.
"Внести в статью 7 Федерального закона от 13 марта 2006 года Nº 38-Ф3 "О рекламе"… изменение, дополнив её пунктом 15 следующего содержания… безалкогольного пива", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Путин подписал закон о штрафах за продажу детям вейпов и табака
Вчера, 15:24
По мнению авторов проекта, количество скрытой рекламы пива увеличилось, и в связи с запретом на прямую рекламу пива, многие компании продвигают его в рамках иных категорий товаров, например, безалкогольного пива.
"Возникает необходимость законодательного регулирования рекламы безалкогольного пива с целью предотвращения скрытой пропаганды алкогольных напитков. Федеральный закон направлен на ограничение влияния рекламы безалкогольного пива, которая способствует популяризации алкогольных брендов и формирует у несовершеннолетних ассоциации с употреблением спиртных напитков", - говорится в документе.
Отмечается, что производители пива часто используют рекламу безалкогольного пива, чтобы продвигать алкогольное пиво, и в такой рекламе применяются те же логотипы, цвета и образы, что и для алкоголя, что может повлиять на несовершеннолетних граждан, создавая у них положительное отношение к пиву в целом.
Кроме того, предлагается исключить возможность использования логотипов, торговых марок и фирменного стиля алкогольных брендов при продвижении безалкогольной продукции и создать дополнительные барьеры для маркетинга алкогольной продукции путем ограничения рекламных стратегий, направленных на обход существующих ограничений.
Фойе Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
В ГД предложили полностью запретить рекламу пива на ТВ
Вчера, 12:10
 
ОбществоГосдума РФРоссияПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала