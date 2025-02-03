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В выставке "Продэкспо-2025" участвуют компании из 36 стран - РИА Новости, 03.02.2025
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18:04 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/prodekspo-1997161114.html
В выставке "Продэкспо-2025" участвуют компании из 36 стран
В выставке "Продэкспо-2025" участвуют компании из 36 стран - РИА Новости, 03.02.2025
В выставке "Продэкспо-2025" участвуют компании из 36 стран
В московском "Экспоцентре" открылась крупнейшая международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2025", в этом году на... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T18:04:00+03:00
2025-02-03T18:04:00+03:00
россия
сергей катырин
николай харитонов
экспоцентр
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В московском "Экспоцентре" открылась крупнейшая международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2025", в этом году на ней представлены экспозиции 1835 компаний из 36 стран мира. "Это одно из крупнейших событий на мировом продовольственном рынке. За 32 года нам удалось создать площадку возможностей для тех, кто начинает только бизнес, кто только пришел сюда со стартапами, и для тех, кто уже давно стали крупными компаниями, холдингами. Возможность для того, чтобы они могли соединить свои усилия", – сказал на открытии выставки президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Он отметил, что коллективные региональные экспозиции представили 39 регионов России. "Это, конечно, возможность продемонстрировать не только какую-то отдельно взятую компанию своего региона, но и сам регион с точки зрения формирования продовольственной безопасности, как региональной, так и всей страны", – подчеркнул Катырин. В свою очередь, председатель комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов предложил провести филиал выставки "Продэкспо" во Владивостоке в дни Восточного экономического форума. "Мы должны продемонстрировать российскую пищевую продукцию в Тихоокеанском регионе. Тем более, едоков вокруг много: полтора миллиарда проживает в Китае, больше одного миллиарда – в Индии, а Северный морской путь доставляет грузы быстрее, чем если бы они шли через Панамский канал", – сказал Харитонов РИА Новости. По словам парламентария, выставка еще раз подчеркивает колоссальные возможности России как в производстве, так и в реализации продовольственной продукции. "Продэкспо" – давно уже не просто выставка. Это продовольственная платформа, где ежедневно заключаются контракты на миллиарды рублей. Только сегодня на выставке зарегистрировано более 70 тысяч байеров, представителей ритейла, продовольственных компаний, отельеров, рестораторов. Это люди, которые будут заключать контракты, развивать новые технологии, решения, кооперационные связи", – сказал, открывая выставку, генеральный директор "Экспоцентра" Максим Фатеев. Фатеев напомнил, что именно через "Продэкспо" заходят на российский рынок зарубежные поставщики, а за пять дней работы выставки заключаются тысячи контрактов, которые определяют развитие компаний на годы вперед. "На "Продэкспо" обсуждаются вопросы, касающиеся качества и безопасности продукции, импортозамещения, поддержки локального производства. Это площадка, где формируется стратегия развития продовольственного сектора, и решения, принятые здесь, напрямую влияют на обеспечение страны качественными и доступными продуктами", – отметил он. Масштабная деловая программа "Продэкспо-2025" насыщена мероприятиями, охватывающими все важнейшие аспекты продовольственного бизнеса. В числе ключевых событий деловой программы - переговоры поставщиков с ритейлерами, программа и мастер-классы по категорийному менеджменту, конференции по качеству и безопасности пищевой продукции. Выставка организована АО "Экспоцентр" при поддержке министерства сельского хозяйства РФ и министерства промышленности и торговли РФ под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Выставка "Продэкспо-2025" будет работать до 7 февраля.
https://ria.ru/20240209/prodekspo-2024-1926428639.html
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россия, сергей катырин, николай харитонов, экспоцентр
Россия, Сергей Катырин, Николай Харитонов, Экспоцентр
В выставке "Продэкспо-2025" участвуют компании из 36 стран

В выставке "Продэкспо-2025" участвуют 1835 компании из 36 стран

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкЦентральный выставочный комплекс "Экспоцентр"
Центральный выставочный комплекс Экспоцентр - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В московском "Экспоцентре" открылась крупнейшая международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2025", в этом году на ней представлены экспозиции 1835 компаний из 36 стран мира.
"Это одно из крупнейших событий на мировом продовольственном рынке. За 32 года нам удалось создать площадку возможностей для тех, кто начинает только бизнес, кто только пришел сюда со стартапами, и для тех, кто уже давно стали крупными компаниями, холдингами. Возможность для того, чтобы они могли соединить свои усилия", – сказал на открытии выставки президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.
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Он отметил, что коллективные региональные экспозиции представили 39 регионов России.
"Это, конечно, возможность продемонстрировать не только какую-то отдельно взятую компанию своего региона, но и сам регион с точки зрения формирования продовольственной безопасности, как региональной, так и всей страны", – подчеркнул Катырин.
В свою очередь, председатель комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов предложил провести филиал выставки "Продэкспо" во Владивостоке в дни Восточного экономического форума.
"Мы должны продемонстрировать российскую пищевую продукцию в Тихоокеанском регионе. Тем более, едоков вокруг много: полтора миллиарда проживает в Китае, больше одного миллиарда – в Индии, а Северный морской путь доставляет грузы быстрее, чем если бы они шли через Панамский канал", – сказал Харитонов РИА Новости.
По словам парламентария, выставка еще раз подчеркивает колоссальные возможности России как в производстве, так и в реализации продовольственной продукции.
"Продэкспо" – давно уже не просто выставка. Это продовольственная платформа, где ежедневно заключаются контракты на миллиарды рублей. Только сегодня на выставке зарегистрировано более 70 тысяч байеров, представителей ритейла, продовольственных компаний, отельеров, рестораторов. Это люди, которые будут заключать контракты, развивать новые технологии, решения, кооперационные связи", – сказал, открывая выставку, генеральный директор "Экспоцентра" Максим Фатеев.
Фатеев напомнил, что именно через "Продэкспо" заходят на российский рынок зарубежные поставщики, а за пять дней работы выставки заключаются тысячи контрактов, которые определяют развитие компаний на годы вперед.
"На "Продэкспо" обсуждаются вопросы, касающиеся качества и безопасности продукции, импортозамещения, поддержки локального производства. Это площадка, где формируется стратегия развития продовольственного сектора, и решения, принятые здесь, напрямую влияют на обеспечение страны качественными и доступными продуктами", – отметил он.
Масштабная деловая программа "Продэкспо-2025" насыщена мероприятиями, охватывающими все важнейшие аспекты продовольственного бизнеса. В числе ключевых событий деловой программы - переговоры поставщиков с ритейлерами, программа и мастер-классы по категорийному менеджменту, конференции по качеству и безопасности пищевой продукции.
Выставка организована АО "Экспоцентр" при поддержке министерства сельского хозяйства РФ и министерства промышленности и торговли РФ под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
Выставка "Продэкспо-2025" будет работать до 7 февраля.
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