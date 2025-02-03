https://ria.ru/20250203/priyuty-1997146750.html

Путин дал поручения по строительству приютов для животных

Путин дал поручения по строительству приютов для животных - РИА Новости, 03.02.2025

Путин дал поручения по строительству приютов для животных

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину обеспечить возможность выдачи земельных участков социально ориентированным НКО для строительства приютов... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T17:17:00+03:00

2025-02-03T17:17:00+03:00

2025-02-03T17:39:00+03:00

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

животные

волонтеры

правительство рф

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину обеспечить возможность выдачи земельных участков социально ориентированным НКО для строительства приютов для животных. Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с волонтёрами – участниками Международного форума гражданского участия #МыВместе опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ... обеспечить возможность предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства, реконструкции зданий и сооружений, в которых размещаются приюты для животных, разработать дополнительные меры поддержки, направленные на создание и функционирование таких приютов, и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство РФ", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.

https://ria.ru/20241205/putin-1987611555.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, животные, волонтеры, правительство рф