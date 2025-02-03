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Путин дал поручения по строительству приютов для животных
Путин дал поручения по строительству приютов для животных - РИА Новости, 03.02.2025
Путин дал поручения по строительству приютов для животных
Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину обеспечить возможность выдачи земельных участков социально ориентированным НКО для строительства приютов... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T17:17:00+03:00
2025-02-03T17:17:00+03:00
2025-02-03T17:39:00+03:00
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правительство рф
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину обеспечить возможность выдачи земельных участков социально ориентированным НКО для строительства приютов для животных. Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с волонтёрами – участниками Международного форума гражданского участия #МыВместе опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ... обеспечить возможность предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства, реконструкции зданий и сооружений, в которых размещаются приюты для животных, разработать дополнительные меры поддержки, направленные на создание и функционирование таких приютов, и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство РФ", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.
https://ria.ru/20241205/putin-1987611555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, животные, волонтеры, правительство рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Животные, Волонтеры, Правительство РФ
Путин дал поручения по строительству приютов для животных
Путин поручил обеспечить выделение НКО земли для постройки приютов для животных