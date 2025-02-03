https://ria.ru/20250203/prioritet-1996993540.html

"Приоритет 2030" перезапускают в масштабах РФ с фокусом на техлидерство

"Приоритет 2030" перезапускают в масштабах РФ с фокусом на техлидерство - РИА Новости, 03.02.2025

"Приоритет 2030" перезапускают в масштабах РФ с фокусом на техлидерство

Министерство науки и высшего образования РФ перезапускает программу "Приоритет-2030" с фокусом на достижение технологического лидерства России, "Газпромбанк",... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T14:01:00+03:00

2025-02-03T14:01:00+03:00

2025-02-03T14:01:00+03:00

образование - общество

россия

газпромбанк

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

валерий фальков

оксана лут

антон алиханов

московский физико-технический институт

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ перезапускает программу "Приоритет-2030" с фокусом на достижение технологического лидерства России, "Газпромбанк", выступая стратегическим партнером, организует процесс анализа и технологической экспертизы наиболее перспективных и наукоемких проектов ведущих университетов страны, сообщает пресс-служба банка.В рамках этой инициативы состоялась питч-сессия проектов 15 ведущих университетов при участии ректоров и делегаций перед экспертами индустрии – представителями бизнеса и институтов развития. Выработанные в ходе мероприятия подходы к оценке проектов будут масштабированы в рамках программы "Приоритет-2030" на 140 университетов.С открывающими мероприятие речами выступили министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и заместитель председателя правления "Газпромбанка" Дмитрий Зауэрс. Среди гостей и экспертного жюри присутствовали министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, а также представители крупнейших компаний и эксперты из профильных подразделений "Газпромбанка"."У университетов две глобальные задачи. Первая – это подготовка высококвалифицированных кадров. Сегодня мы понимаем, что надо готовить инженеров не только под существующие запросы экономики, но и заглядывать далеко в будущее. Вторая задача – это, конечно, обеспечение технологического лидерства России. И университеты являются местами, где не только учат, в них активно развиваются прикладные и фундаментальные науки", – заявил Фальков, его слова приводятся на сайте ведомства.При этом Зауэрс подчеркнул, что сейчас перед Россией стоят большие вызовы, связанные с технологическим лидерством и технологическим предпринимательством."В рамках перезапуска программы "Приоритет-2030" мы нацелены найти такой формат взаимодействия, в котором государство, бизнес и университеты смогут понимать друг друга, объединиться и выработать общий подход по запуску, финансированию и развитию совместных проектов", - сказал Зауэрс.Он добавил, что подобное мероприятие — это первый шаг и эксперимент, который поможет выработать системный подход и масштабировать его на всех участников программы."Мы уверены, что уже в этом году мы сможем инвестировать в проекты вузов, что покажет ускоренный путь к решению важных для страны задач", – подчеркнул Зауэрс.В ходе мероприятия свои прорывные проекты, меняющие технологический и научный ландшафт будущего, представили 15 университетов: МФТИ, МГТУ имени Н. Э. Баумана, МИФИ, МИСИС, ВШЭ, ИТМО, Санкт-Петербургский политех, Дальневосточный федеральный университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Кубанский государственный аграрный университет, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Самарский государственный медицинский университет, Сахалинский государственный университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Пермский национальный исследовательский политехнический университет.Все участники показали очень высокий уровень проектов, что было отдельно отмечено экспертным жюри. Среди задач, которые стоят перед университетами в рамках пилотного проекта – ускорение перехода результатов предшествующих исследований в технологические инновации с высоким индустриальным потенциалом и значительным влиянием на общество. В рамках "Программы-2030" университеты вырабатывают и распространяют по всей системе высшего образования лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности, повысят привлекательность жизни и работы в регионах России, в том числе для иностранных студентов и зарубежных ученых. Они позволят сформировать у выпускников российских университетов навыки и умения, необходимые для их успеха на современном рынке труда и в будущем в условиях стремительного научно-технологического прогресса. Эксперты банка и бизнеса помогают формировать понимание рыночной ценности, применимости и стоимости реализации комплексных технологических и научных проектов.По результатам питч-сессии будет сформирован портфель технологических проектов для дальнейшего сопровождения и поиска форм финансирования банком и партнерами. Также будут определены критерии отбора проектов, методики проведения технологической экспертизы, сформированы предложения по операционной модели таких проектов и инструментов финансирования, которые будут использованы для оценки всех участников программы "Приоритет-2030" (140 университетов) в 2025 году.

https://ri.ria.ru/20250123/nauka-1995001743.html

https://ri.ria.ru/20250128/nauka-1995717149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

образование - общество, россия, газпромбанк, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", валерий фальков, оксана лут, антон алиханов, московский физико-технический институт, экономика