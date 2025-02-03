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В Приморье вынесли приговор организатору ячейки "Свидетелей Иеговы"*
В Приморье вынесли приговор организатору ячейки "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости, 03.02.2025
В Приморье вынесли приговор организатору ячейки "Свидетелей Иеговы"*
Суд в Приморье приговорил к трем годам условно жителя закрытого территориально-административного образования Фокино, активно участвовавшего в организационной... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T09:18:00+03:00
2025-02-03T09:18:00+03:00
2025-02-03T09:18:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Суд в Приморье приговорил к трем годам условно жителя закрытого территориально-административного образования Фокино, активно участвовавшего в организационной деятельности местной ячейки запрещенной в РФ экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает объединенная пресс-служба судов Приморья. Суд установил, что в период с ноября 2021 года по апрель 2023 года мужчина совершал активные действия организационного характера, направленные на продолжение деятельности религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"*: осуществлял миссионерскую деятельность, привлекал новых лиц в состав религиозной группы, участвовал в проводимых организацией собраниях и лично проводил их, хранил религиозную литературу организации в электронном виде и распространял ее. "По части 2 статьи 282.2 УК РФ ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно, с испытательным сроком", - говорится в сообщении. Отмечается, что приговор Фокинского городского суда в законную силу не вступил. В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России
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россия, фокино, свидетели иеговы
Россия, Фокино, Свидетели Иеговы
В Приморье вынесли приговор организатору ячейки "Свидетелей Иеговы"*
Житель Приморья получил условный срок за участие в ячейке "Свидетелей Иеговы"*
ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Суд в Приморье приговорил к трем годам условно жителя закрытого территориально-административного образования Фокино, активно участвовавшего в организационной деятельности местной ячейки запрещенной в РФ экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает объединенная пресс-служба судов Приморья.
Суд установил, что в период с ноября 2021 года по апрель 2023 года мужчина совершал активные действия организационного характера, направленные на продолжение деятельности религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"*: осуществлял миссионерскую деятельность, привлекал новых лиц в состав религиозной группы, участвовал в проводимых организацией собраниях и лично проводил их, хранил религиозную литературу организации в электронном виде и распространял ее.
"По части 2 статьи 282.2 УК РФ
ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно, с испытательным сроком", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приговор Фокинского городского суда в законную силу не вступил.
В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.
* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России