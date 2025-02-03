https://ria.ru/20250203/pridnestrove-1997103334.html
В Приднестровье восстановили теплоснабжение
В Приднестровье восстановили теплоснабжение - РИА Новости, 03.02.2025
В Приднестровье восстановили теплоснабжение
В Приднестровье возобновили теплоснабжение жилых домов, оно прошло без серьезных аварий, заявил заместитель председателя правительства непризнанной ПМР Сергей... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:46:00+03:00
2025-02-03T14:46:00+03:00
2025-02-03T15:24:00+03:00
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в мире
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости. В Приднестровье возобновили теплоснабжение жилых домов, оно прошло без серьезных аварий, заявил заместитель председателя правительства непризнанной ПМР Сергей Оболоник на заседании оперштаба."В системе теплоэнергетики произошло два магистральных прорыва — в Тирасполе и Григориополе. Они устранены. В целом же хотелось охарактеризовать систему теплоснабжения как стабильную. Мы ожидали более серьезных аварий, но система выдержала", — отметил он.Как уточнил зампред, в республике запустили основные котельные. "Отдельно хочу сказать, что мы планировали выйти к воскресенью на 30 градусов в системе, к утру понедельника — на 50, но на сегодняшний день уже поднята температура до 60 градусов, то есть удалось успешно провести работу по запуску котельных. Теперь система будет стабилизироваться, и температура будет подниматься. Мы пошли даже с опережением", — подчеркнул Оболоник.В минувшую пятницу пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что компания "Энергоком" использует 20 миллионов евро из европейского гранта, чтобы закупить газ для гуманитарной помощи Приднестровью. На следующий день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии.Кишинев отгрузит Приднестровью три миллиона кубометров газа в рамках соглашения о займе, Тирасполь должен будет вернуть их до 1 марта. При этом, как отметил глава Приднестровья Вадим Красносельский, этих поставок хватит на неделю-полторы при минимальном потреблении.Ситуация с газом в регионеС начала года ПМР и Молдавия остались без газа из-за нежелания последней выплачивать долг "Газпрому" и прекращения транзита по территории Украины. Если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается лишь на росте тарифов для населения, то Приднестровье оказалась в полной газовой блокаде.С 3 января в ПМР действовали веерные отключения электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха опустилась ниже нуля.
https://ria.ru/20250201/energokrizis-1996827074.html
https://ria.ru/20250131/pridnestrove-1996604973.html
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молдавия, тирасполь, кишинев, евросоюз, газпром, в мире, вадим красносельский
Молдавия, Тирасполь, Кишинев, Евросоюз, Газпром, В мире, Вадим Красносельский
В Приднестровье восстановили теплоснабжение
Зампред кабмина ПМР Оболоник сообщил о возобновлении теплоснабжения в республике
ТИРАСПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости. В Приднестровье возобновили теплоснабжение жилых домов, оно прошло без серьезных аварий, заявил заместитель председателя правительства непризнанной ПМР Сергей Оболоник на заседании оперштаба.
"В системе теплоэнергетики произошло два магистральных прорыва — в Тирасполе
и Григориополе. Они устранены. В целом же хотелось охарактеризовать систему теплоснабжения как стабильную. Мы ожидали более серьезных аварий, но система выдержала", — отметил он.
Как уточнил зампред, в республике запустили основные котельные.
"Отдельно хочу сказать, что мы планировали выйти к воскресенью на 30 градусов в системе, к утру понедельника — на 50, но на сегодняшний день уже поднята температура до 60 градусов, то есть удалось успешно провести работу по запуску котельных. Теперь система будет стабилизироваться, и температура будет подниматься. Мы пошли даже с опережением", — подчеркнул Оболоник.
В минувшую пятницу пресс-служба правительства Молдавии
сообщила, что компания "Энергоком" использует 20 миллионов евро из европейского гранта, чтобы закупить газ для гуманитарной помощи Приднестровью. На следующий день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии.
Кишинев отгрузит Приднестровью три миллиона кубометров газа в рамках соглашения о займе, Тирасполь должен будет вернуть их до 1 марта. При этом, как отметил глава Приднестровья Вадим Красносельский, этих поставок хватит на неделю-полторы при минимальном потреблении.
Ситуация с газом в регионе
С начала года ПМР и Молдавия остались без газа из-за нежелания последней выплачивать долг "Газпрому
" и прекращения транзита по территории Украины. Если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается лишь на росте тарифов для населения, то Приднестровье оказалась в полной газовой блокаде.
С 3 января в ПМР действовали веерные отключения электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха опустилась ниже нуля.