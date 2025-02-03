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Грэмми-2025: Канье Уэст с Бьянкой на хайпе и другие наряды звезд - РИА Новости, 03.02.2025
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Культура
 
14:51 03.02.2025 (обновлено: 15:21 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/premiya-1997065547.html
Грэмми-2025: Канье Уэст с Бьянкой на хайпе и другие наряды звезд
Грэмми-2025: Канье Уэст с Бьянкой на хайпе и другие наряды звезд - РИА Новости, 03.02.2025
Грэмми-2025: Канье Уэст с Бьянкой на хайпе и другие наряды звезд
В Лос-Анджелесе завершилось награждение победителей 67-й музыкальной премии Grammy. Больше всего номинаций выиграл Кендрик Ламар. У Бейонсе — "Альбом года"... РИА Новости, 03.02.2025
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В Лос-Анджелесе завершилось награждение победителей 67-й музыкальной премии Grammy. Больше всего номинаций выиграл Кендрик Ламар. У Бейонсе — "Альбом года". "Лучший музыкальный фильм" — American Symphony Джона Батиста. "Лучшая танцевальная поп-запись" и "Лучший танцевальный поп-альбом" — "Von Dutch" Charli XCX. Образы звезд на красной дорожке Grammy-2025 – в фотоленте РИА Новости.
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Грэмми-2025: Канье Уэст с Бьянкой на хайпе и другие наряды звезд

В Лос-Анджелесе назвали победителей Grammy-2025, звезды удивили нарядами

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В Лос-Анджелесе завершилось награждение победителей 67-й музыкальной премии Grammy. Больше всего номинаций выиграл Кендрик Ламар. У Бейонсе — "Альбом года". "Лучший музыкальный фильм" — American Symphony Джона Батиста. "Лучшая танцевальная поп-запись" и "Лучший танцевальный поп-альбом" — "Von Dutch" Charli XCX. Образы звезд на красной дорожке Grammy-2025 – в фотоленте РИА Новости.
© Getty Images / Allen J. Schaben

Канье Уэст снова в ресурсе и в эпатаже. Точнее, со всегда скромной, но раздетой женой Бьянкой Цензори. На этот раз, скинув пушистую шубу, Бьянка предстала в абсолютно прозрачном платье и совершенно обнаженная. Необязательно выигрывать Grammy, можно просто прийти голой — и все о тебе будут говорить.

Канье Уэст и Бьянка Цензори на 67-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе

Канье Уэст снова в ресурсе и в эпатаже. Точнее, со всегда скромной, но раздетой женой Бьянкой Цензори. На этот раз, скинув пушистую шубу, Бьянка предстала в абсолютно прозрачном платье и совершенно обнаженная. Необязательно выигрывать Grammy, можно просто прийти голой — и все о тебе будут говорить.

© Getty Images / Allen J. Schaben
1 из 14
© Getty Images / Richard Shotwell

Сабрина Карпентер блистала в золотистом наряде. Она завоевала несколько Grammy — "Лучшее новое поп-исполнение" и "Лучший вокальный поп-альбом". Также ее "Espresso" в версии Марка Ронсона получил награду "Лучший ремикс".

Сабрина Карпентер с наградами на 67-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе

Сабрина Карпентер блистала в золотистом наряде. Она завоевала несколько Grammy — "Лучшее новое поп-исполнение" и "Лучший вокальный поп-альбом". Также ее "Espresso" в версии Марка Ронсона получил награду "Лучший ремикс".

© Getty Images / Richard Shotwell
2 из 14
© Getty Images / Johnny Nunez

Дженнифер Лопес была, как всегда, элегантна. В этот раз певица выбрала черно-бежевый наряд. Впрочем, к юбке есть вопросы.

Дженнифер Лопес на 67-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе

Дженнифер Лопес была, как всегда, элегантна. В этот раз певица выбрала черно-бежевый наряд. Впрочем, к юбке есть вопросы.

© Getty Images / Johnny Nunez
3 из 14
© AP Photo / Jordan Strauss

Леди Гага — в образе от Samuel Lewis. Total black не то чтобы ей очень к лицу, но так было задумано. Получилось стильно.

Леди Гага на 67-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе

Леди Гага — в образе от Samuel Lewis. Total black не то чтобы ей очень к лицу, но так было задумано. Получилось стильно.

© AP Photo / Jordan Strauss
4 из 14
© AP Photo / Jordan Strauss

Майли Сайрус тоже вся в черном — наряд от Saint Laurent. Вместе с Бейонсе она получила приз за лучший кантри-дуэт "II Most Wanted". У Бейонсе еще и Grammy за "Альбом года".

Майли Сайрус на 67-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе

Майли Сайрус тоже вся в черном — наряд от Saint Laurent. Вместе с Бейонсе она получила приз за лучший кантри-дуэт "II Most Wanted". У Бейонсе еще и Grammy за "Альбом года".

© AP Photo / Jordan Strauss
5 из 14
© AP Photo / Jordan Strauss

У Пэрис Хилтон все стабильно — роскошь и гламур. Почему бы и нет.

Пэрис Хилтон на 67-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе

У Пэрис Хилтон все стабильно — роскошь и гламур. Почему бы и нет.

© AP Photo / Jordan Strauss
6 из 14
© AP Photo / Jordan Strauss

У Хайди Клум — похожий образ, но не в золоте, как у Пэрис Хилтон, а в серебре. Не менее эффектно. Практически снежная королева.

Хайди Клум на 67-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе

У Хайди Клум — похожий образ, но не в золоте, как у Пэрис Хилтон, а в серебре. Не менее эффектно. Практически снежная королева.

© AP Photo / Jordan Strauss
7 из 14
© AP Photo / Jordan Strauss

Шакира стала лауреатом премии Grammy в номинации "Лучший латинский поп-альбом". С нарядом не угадала, но победителей не судят.

Шакира на 67-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе

Шакира стала лауреатом премии Grammy в номинации "Лучший латинский поп-альбом". С нарядом не угадала, но победителей не судят.

© AP Photo / Jordan Strauss
8 из 14
© AP Photo / Jordan Strauss

Тейлор Свифт великолепна в красном. Никаких вопросов к наряду — все по делу.

Тейлор Свифт на 67-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе

Тейлор Свифт великолепна в красном. Никаких вопросов к наряду — все по делу.

© AP Photo / Jordan Strauss
9 из 14
© Getty Images / Kevin Mazur

Тори Келли — тоже lady in red, но до Тейлор ей далеко, конечно.

Тори Келли на 67-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе

Тори Келли — тоже lady in red, но до Тейлор ей далеко, конечно.

© Getty Images / Kevin Mazur
10 из 14
© Getty Images / Jon Kopaloff

Крисси Тайген в роскошном черном платье — откровенном, но в меру. Бывали на Grammy наряды погорячее, как, например, у Бьянки Цензори в этом году.

Крисси Тейген на 67-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе

Крисси Тайген в роскошном черном платье — откровенном, но в меру. Бывали на Grammy наряды погорячее, как, например, у Бьянки Цензори в этом году.

© Getty Images / Jon Kopaloff
11 из 14
© AP Photo / Jordan Strauss

И напоследок — немного паутины и перьев. Charli XCX в голубом.

Чарли XCX на 67-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе

И напоследок — немного паутины и перьев. Charli XCX в голубом.

© AP Photo / Jordan Strauss
12 из 14
© AP Photo / Jordan Strauss

Чаппелл Рон — в архивном платье Jean Paul Gaultier с балеринами Дега.

Чаппелл Рон на 67-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе

Чаппелл Рон — в архивном платье Jean Paul Gaultier с балеринами Дега.

© AP Photo / Jordan Strauss
13 из 14
© AP Photo / Jordan Strauss

Карди Би — в бронзе и перьях.

Карди Би на 67-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе

Карди Би — в бронзе и перьях.

© AP Photo / Jordan Strauss
14 из 14
 
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