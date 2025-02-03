Грэмми-2025: Канье Уэст с Бьянкой на хайпе и другие наряды звезд

В Лос-Анджелесе назвали победителей Grammy-2025, звезды удивили нарядами
Канье Уэст снова в ресурсе и в эпатаже. Точнее, со всегда скромной, но раздетой женой Бьянкой Цензори. На этот раз, скинув пушистую шубу, Бьянка предстала в абсолютно прозрачном платье и совершенно обнаженная. Необязательно выигрывать Grammy, можно просто прийти голой — и все о тебе будут говорить.
Канье Уэст снова в ресурсе и в эпатаже. Точнее, со всегда скромной, но раздетой женой Бьянкой Цензори. На этот раз, скинув пушистую шубу, Бьянка предстала в абсолютно прозрачном платье и совершенно обнаженная. Необязательно выигрывать Grammy, можно просто прийти голой — и все о тебе будут говорить.
Сабрина Карпентер блистала в золотистом наряде. Она завоевала несколько Grammy — "Лучшее новое поп-исполнение" и "Лучший вокальный поп-альбом". Также ее "Espresso" в версии Марка Ронсона получил награду "Лучший ремикс".
Сабрина Карпентер блистала в золотистом наряде. Она завоевала несколько Grammy — "Лучшее новое поп-исполнение" и "Лучший вокальный поп-альбом". Также ее "Espresso" в версии Марка Ронсона получил награду "Лучший ремикс".
Дженнифер Лопес была, как всегда, элегантна. В этот раз певица выбрала черно-бежевый наряд. Впрочем, к юбке есть вопросы.
Дженнифер Лопес была, как всегда, элегантна. В этот раз певица выбрала черно-бежевый наряд. Впрочем, к юбке есть вопросы.
Леди Гага — в образе от Samuel Lewis. Total black не то чтобы ей очень к лицу, но так было задумано. Получилось стильно.
Леди Гага — в образе от Samuel Lewis. Total black не то чтобы ей очень к лицу, но так было задумано. Получилось стильно.
Майли Сайрус тоже вся в черном — наряд от Saint Laurent. Вместе с Бейонсе она получила приз за лучший кантри-дуэт "II Most Wanted". У Бейонсе еще и Grammy за "Альбом года".
Майли Сайрус тоже вся в черном — наряд от Saint Laurent. Вместе с Бейонсе она получила приз за лучший кантри-дуэт "II Most Wanted". У Бейонсе еще и Grammy за "Альбом года".
У Пэрис Хилтон все стабильно — роскошь и гламур. Почему бы и нет.
У Пэрис Хилтон все стабильно — роскошь и гламур. Почему бы и нет.
У Хайди Клум — похожий образ, но не в золоте, как у Пэрис Хилтон, а в серебре. Не менее эффектно. Практически снежная королева.
У Хайди Клум — похожий образ, но не в золоте, как у Пэрис Хилтон, а в серебре. Не менее эффектно. Практически снежная королева.
Шакира стала лауреатом премии Grammy в номинации "Лучший латинский поп-альбом". С нарядом не угадала, но победителей не судят.
Шакира стала лауреатом премии Grammy в номинации "Лучший латинский поп-альбом". С нарядом не угадала, но победителей не судят.
Тейлор Свифт великолепна в красном. Никаких вопросов к наряду — все по делу.
Тейлор Свифт великолепна в красном. Никаких вопросов к наряду — все по делу.
Тори Келли — тоже lady in red, но до Тейлор ей далеко, конечно.
Тори Келли — тоже lady in red, но до Тейлор ей далеко, конечно.
Крисси Тайген в роскошном черном платье — откровенном, но в меру. Бывали на Grammy наряды погорячее, как, например, у Бьянки Цензори в этом году.
Крисси Тайген в роскошном черном платье — откровенном, но в меру. Бывали на Grammy наряды погорячее, как, например, у Бьянки Цензори в этом году.
И напоследок — немного паутины и перьев. Charli XCX в голубом.
И напоследок — немного паутины и перьев. Charli XCX в голубом.
Чаппелл Рон — в архивном платье Jean Paul Gaultier с балеринами Дега.
Чаппелл Рон — в архивном платье Jean Paul Gaultier с балеринами Дега.
Карди Би — в бронзе и перьях.
Карди Би — в бронзе и перьях.