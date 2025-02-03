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Грэмми-2025: Канье Уэст с Бьянкой на хайпе и другие наряды звезд

Грэмми-2025: Канье Уэст с Бьянкой на хайпе и другие наряды звезд - РИА Новости, 03.02.2025

Грэмми-2025: Канье Уэст с Бьянкой на хайпе и другие наряды звезд

В Лос-Анджелесе завершилось награждение победителей 67-й музыкальной премии Grammy. Больше всего номинаций выиграл Кендрик Ламар. У Бейонсе — "Альбом года"... РИА Новости, 03.02.2025

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В Лос-Анджелесе завершилось награждение победителей 67-й музыкальной премии Grammy. Больше всего номинаций выиграл Кендрик Ламар. У Бейонсе — "Альбом года". "Лучший музыкальный фильм" — American Symphony Джона Батиста. "Лучшая танцевальная поп-запись" и "Лучший танцевальный поп-альбом" — "Von Dutch" Charli XCX. Образы звезд на красной дорожке Grammy-2025 – в фотоленте РИА Новости.

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