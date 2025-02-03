https://ria.ru/20250203/premer-1997158026.html

Премьер Дании не исключила расширения присутствия США в Гренландии

Премьер Дании не исключила расширения присутствия США в Гренландии - РИА Новости, 03.02.2025

Премьер Дании не исключила расширения присутствия США в Гренландии

Премьер Дании Метте Фредериксен не исключила расширение присутствия США в Гренландии в целях защиты острова. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T17:55:00+03:00

2025-02-03T17:55:00+03:00

2025-02-03T17:55:00+03:00

в мире

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пеле броберг

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер Дании Метте Фредериксен не исключила расширение присутствия США в Гренландии в целях защиты острова. Портал Axios со ссылкой на источники 11 января сообщил, что власти Дании связывались с командой избранного президента США Дональда Трампа, выразив готовность обсудить усиление военного присутствия Соединенных Штатов в Гренландии, чтобы он не претендовал на остров. Источники также уточнили порталу, что в этих сообщениях датское правительство ясно дало понять команде Трампа, что Гренландия не продается, но выразило готовность обсудить любые другие запросы США в отношении острова. Кроме того, по данным источников, правительство Дании хочет избежать публичного столкновения с новой администрацией Штатов, попросив членов команды американского президента разъяснить, что именно он имел в виду в своих заявлениях о Гренландии. "Я полностью согласна с американцами в том, что Арктический регион становится все более и более важным, когда мы говорим об обороне, безопасности и сдерживании. Можно найти способ обеспечить более сильное присутствие в Гренландии... Вот почему, если речь идет о защите нашей части мира, мы можем найти перспективное решение", - заявила Фредериксен по прибытии на неформальный саммит ЕС в Брюсселе, посвященный обороне. Трансляция ее выступления велась на сайте Еврокомиссии. Кроме того, Фредериксен вновь подчеркнула необходимость увеличения оборонных расходов, отметив, что тратить на оборону 2% от ВВП "недостаточно". В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла Соединенных Штатов в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью США, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться, при этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Депутат гренландского парламента, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД острова Пеле Броберг 18 января заявил РИА Новости, что жители Гренландии не будут возражать против того, чтобы США усилили свое военное присутствие на острове, поскольку действующие соглашения дают им на это разрешение. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993533360.html

https://ria.ru/20250131/tramp-1996571224.html

https://ria.ru/20250201/frantsiya-1996696097.html

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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, метте фредериксен, пеле броберг