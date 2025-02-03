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При пожаре в частном доме в Белгородской области погибли двое детей - РИА Новости, 03.02.2025
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18:17 03.02.2025
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При пожаре в частном доме в Белгородской области погибли двое детей
При пожаре в частном доме в Белгородской области погибли двое детей - РИА Новости, 03.02.2025
При пожаре в частном доме в Белгородской области погибли двое детей
Двое маленьких детей - одного года и трех лет - погибли при пожаре в частном доме в Белгородской области, сообщает МЧС. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T18:17:00+03:00
2025-02-03T18:17:00+03:00
происшествия
белгородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 3 фев – РИА Новости. Двое маленьких детей - одного года и трех лет - погибли при пожаре в частном доме в Белгородской области, сообщает МЧС. По данным ведомства, что в понедельник в селе Локня огонь охватил двухэтажный жилой дом. "При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела девочек 1 года и 3 лет. Как выяснилось, за ними присматривала бабушка. Оставив детей, женщина спустилась на первый этаж. В этот момент и произошло возгорание. Прийти на помощь малышам она уже не смогла: огонь быстро распространился", - говорится в сообщении. Пожар на 180 квадратах ликвидировали 13 человек и шесть единиц техники, отметили в ведомстве.
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происшествия, белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в частном доме в Белгородской области погибли двое детей

МЧС: при пожаре в частном доме в белгородском селе Локня погибли двое детей

© Фото : ГУ МЧС России по Белгородской областиПожар в жилом доме в селе Локня Белгородской области
Пожар в жилом доме в селе Локня Белгородской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Белгородской области
Пожар в жилом доме в селе Локня Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 3 фев – РИА Новости. Двое маленьких детей - одного года и трех лет - погибли при пожаре в частном доме в Белгородской области, сообщает МЧС.
По данным ведомства, что в понедельник в селе Локня огонь охватил двухэтажный жилой дом.
© Фото : ГУ МЧС России по Белгородской областиПожар в жилом доме в селе Локня Белгородской области
Пожар в жилом доме в селе Локня Белгородской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Белгородской области
Пожар в жилом доме в селе Локня Белгородской области
"При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела девочек 1 года и 3 лет. Как выяснилось, за ними присматривала бабушка. Оставив детей, женщина спустилась на первый этаж. В этот момент и произошло возгорание. Прийти на помощь малышам она уже не смогла: огонь быстро распространился", - говорится в сообщении.
Пожар на 180 квадратах ликвидировали 13 человек и шесть единиц техники, отметили в ведомстве.
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ПроисшествияБелгородская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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