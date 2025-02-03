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При пожаре в частном доме в Белгородской области погибли двое детей

При пожаре в частном доме в Белгородской области погибли двое детей - РИА Новости, 03.02.2025

При пожаре в частном доме в Белгородской области погибли двое детей

Двое маленьких детей - одного года и трех лет - погибли при пожаре в частном доме в Белгородской области, сообщает МЧС. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T18:17:00+03:00

2025-02-03T18:17:00+03:00

2025-02-03T18:17:00+03:00

происшествия

белгородская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 3 фев – РИА Новости. Двое маленьких детей - одного года и трех лет - погибли при пожаре в частном доме в Белгородской области, сообщает МЧС. По данным ведомства, что в понедельник в селе Локня огонь охватил двухэтажный жилой дом. "При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела девочек 1 года и 3 лет. Как выяснилось, за ними присматривала бабушка. Оставив детей, женщина спустилась на первый этаж. В этот момент и произошло возгорание. Прийти на помощь малышам она уже не смогла: огонь быстро распространился", - говорится в сообщении. Пожар на 180 квадратах ликвидировали 13 человек и шесть единиц техники, отметили в ведомстве.

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происшествия, белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)