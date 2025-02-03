https://ria.ru/20250203/pozhar-1996944806.html

При попытке атаки ВСУ в Астраханской области произошло возгорание

При попытке атаки ВСУ в Астраханской области произошло возгорание - РИА Новости, 03.02.2025

При попытке атаки ВСУ в Астраханской области произошло возгорание

Возгорание произошло при попытке ВСУ атаковать объекты в Астраханской области, в том числе ТЭК, пострадавших нет, сообщает в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T04:48:00+03:00

2025-02-03T04:48:00+03:00

2025-02-03T04:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

астраханская область

игорь бабушкин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Возгорание произошло при попытке ВСУ атаковать объекты в Астраханской области, в том числе ТЭК, пострадавших нет, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Бабушкин. "Сегодня ночью ВСУ предприняли попытку атаки беспилотников на объекты, расположенные на территории региона, в том числе ТЭК", — написал он.Силы радиоэлектронной борьбы и ПВО отработали в штатном режиме, один из упавших беспилотников вызвал пожар. Пострадавших нет, добавил Бабушкин.Ранее Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Астрахани, Казани, Ульяновска, Нижнекамска и Саратова с целью обеспечения безопасности полетов.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.

https://ria.ru/20250203/obstrel-1996936843.html

астраханская область

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происшествия, астраханская область, игорь бабушкин, вооруженные силы украины