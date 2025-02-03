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Посольство России в Сухуме рассказало о деле пропавшего туриста - РИА Новости, 03.02.2025
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16:33 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/posolstvo-1997132385.html
Посольство России в Сухуме рассказало о деле пропавшего туриста
Посольство России в Сухуме рассказало о деле пропавшего туриста - РИА Новости, 03.02.2025
Посольство России в Сухуме рассказало о деле пропавшего туриста
Посольство России в Сухуме находится на связи с МЧС Абхазии по делу пропавшего в республике российского туриста, его поиски продолжаются, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:33:00+03:00
2025-02-03T16:33:00+03:00
абхазия
россия
сухум
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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СУХУМ, 3 фев - РИА Новости. Посольство России в Сухуме находится на связи с МЧС Абхазии по делу пропавшего в республике российского туриста, его поиски продолжаются, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. "От МЧС Абхазии Посольством получена информация о пропавшем 2 февраля окрестностях озера Рица гражданине России Алексее Берестневе. Посольство находится на связи с МЧС республики. Родственники пропавшего к нам не обращались", - говорится в сообщении, полученном в ответ на запрос агентства. Тридцативосьмилетний житель Тюменской области Алексей Берестенев пропал в Рицинском парке, сигнал о его исчезновении в МЧС Абхазии поступил накануне.
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абхазия, россия, сухум, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Абхазия, Россия, Сухум, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
Посольство России в Сухуме рассказало о деле пропавшего туриста

Посольство РФ связалось с МЧС Абхазии по делу пропавшего на озере Рица туриста

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги Абхазии в Сухуме
Флаги Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаги Абхазии в Сухуме. Архивное фото
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СУХУМ, 3 фев - РИА Новости. Посольство России в Сухуме находится на связи с МЧС Абхазии по делу пропавшего в республике российского туриста, его поиски продолжаются, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"От МЧС Абхазии Посольством получена информация о пропавшем 2 февраля окрестностях озера Рица гражданине России Алексее Берестневе. Посольство находится на связи с МЧС республики. Родственники пропавшего к нам не обращались", - говорится в сообщении, полученном в ответ на запрос агентства.
Тридцативосьмилетний житель Тюменской области Алексей Берестенев пропал в Рицинском парке, сигнал о его исчезновении в МЧС Абхазии поступил накануне.
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