https://ria.ru/20250203/posolstvo-1997132385.html

Посольство России в Сухуме рассказало о деле пропавшего туриста

Посольство России в Сухуме рассказало о деле пропавшего туриста - РИА Новости, 03.02.2025

Посольство России в Сухуме рассказало о деле пропавшего туриста

Посольство России в Сухуме находится на связи с МЧС Абхазии по делу пропавшего в республике российского туриста, его поиски продолжаются, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T16:33:00+03:00

2025-02-03T16:33:00+03:00

2025-02-03T16:33:00+03:00

абхазия

россия

сухум

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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СУХУМ, 3 фев - РИА Новости. Посольство России в Сухуме находится на связи с МЧС Абхазии по делу пропавшего в республике российского туриста, его поиски продолжаются, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. "От МЧС Абхазии Посольством получена информация о пропавшем 2 февраля окрестностях озера Рица гражданине России Алексее Берестневе. Посольство находится на связи с МЧС республики. Родственники пропавшего к нам не обращались", - говорится в сообщении, полученном в ответ на запрос агентства. Тридцативосьмилетний житель Тюменской области Алексей Берестенев пропал в Рицинском парке, сигнал о его исчезновении в МЧС Абхазии поступил накануне.

https://ria.ru/20250106/reka-1992685832.html

абхазия

россия

сухум

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абхазия, россия, сухум, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире