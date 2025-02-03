https://ria.ru/20250203/poshliny-1997145837.html

Эксперт назвал введение Трампом пошлин против Китая диалогом с позиции силы

Эксперт назвал введение Трампом пошлин против Китая диалогом с позиции силы - РИА Новости, 03.02.2025

Эксперт назвал введение Трампом пошлин против Китая диалогом с позиции силы

Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины против Китая могут быть восприняты в качестве приглашения к диалогу с позиции силы, а не желания начать... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T17:13:00+03:00

2025-02-03T17:13:00+03:00

2025-02-03T17:13:00+03:00

экономика

китай

сша

канада

дональд трамп

высшая школа экономики (вшэ)

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины против Китая могут быть восприняты в качестве приглашения к диалогу с позиции силы, а не желания начать полномасштабную торговую войну, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости директор Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США на товары из Мексики и Канады составили 25%, а на товары из КНР - 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта. В ответ на это министерство коммерции КНР заявило, что Китай подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и примет соответствующие контрмеры, а МИД КНР напомнил, что "в торговой и тарифной войне нет победителей". "Решение Трампа ввести 10-процентные пошлины на импорт из Китая является попыткой уменьшить торговый дефицит США в торговле с КНР. Но самое главное - это приглашение к диалогу, причем, по мнению Трампа, с позиции силы", - сказал Дмитрий Суслов. При этом эксперт считает, что повышение пошлин не является желанием президента США начать полномасштабную торговую войну против Китая. Если бы Трамп действительно хотел этого сейчас, то он ввел бы 60-процентные пошлины, как обещал во время предвыборной кампании, а "10% - это исключительно осторожные тарифы для Трампа", подчеркнул Суслов. "Сравните это с 25-процентными тарифами, которые он ввел в отношении Канады и Мексики. Но Трамп считает, что Китай находится в другой весовой категории: он слишком сильный, чтобы против него сразу начинать торговую войну. Канада и Мексика гораздо слабее и гораздо более зависимы от США, поэтому в отношении них он может делать всё что угодно. В отношении Китая он так делать не может и начинает осторожно", - заявил эксперт. Как считает Суслов, первоначальная реакция Пекина свидетельствует о его возможной готовности к торговым переговорам с Вашингтоном. Учитывая внутреннюю экономическую ситуацию в стране, Китай не заинтересован в эскалации торговой войны, полагает эксперт. "Если им (КНР и США - ред.) не удастся договориться, то, возможно, стороны втянутся в торговую войну, что будет плохо для обеих стран. Но пока такого целеполагания у Трампа нет", - предположил он.

https://ria.ru/20250202/kitay_otvet-1996860226.html

https://ria.ru/20250203/ssha-1997077074.html

https://ria.ru/20250203/metall-1996969749.html

китай

сша

канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, сша, канада, дональд трамп, высшая школа экономики (вшэ), всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады