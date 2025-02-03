https://ria.ru/20250203/poshliny-1997133310.html

Белый дом объяснил введение пошлин против Канады и Мексики

Белый дом объяснил введение пошлин против Канады и Мексики - РИА Новости, 03.02.2025

Белый дом объяснил введение пошлин против Канады и Мексики

Введение 25% пошлин на импорт из Канады и Мексики направлено на борьбу с наркотрафиком, а не на развязывание торговой войны, заявил в понедельник советник... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T16:35:00+03:00

2025-02-03T16:35:00+03:00

2025-02-03T17:04:00+03:00

канада

мексика

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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Введение 25% пошлин на импорт из Канады и Мексики направлено на борьбу с наркотрафиком, а не на развязывание торговой войны, заявил в понедельник советник Белого дома по экономике Кевин Хэссетт в эфире телеканала CNBC."Эта история подается совершенно неправильно. Вам стоит вернуться и перечитать указ президента Трампа, где абсолютно четко сказано, что это не торговая война, а война с наркотиками", - подчеркнул он.По словам Хэссета, поток наркотиков, в частности фентанила, поступает в США через границы с Канадой и Мексикой, и только за прошлый год из-за него погибли около 100 тысяч американцев. "80, 90, 95% мексиканцев хотят вести эту борьбу с наркотиками. То же самое и в Канаде", - добавил он.Советник также отметил, что Мексика уже дала понять США, что серьезно отнеслась к требованиям Трампа и готова ужесточить борьбу с наркотрафиком через границу."Хорошая новость в том, что в ходе наших переговоров на выходных мы заметили, что мексиканцы очень серьезно относятся к выполнению указа президента Трампа и готовы действовать гораздо более агрессивно в войне с наркотиками. Однако канадцы, похоже, неправильно истолковали его прямой смысл и воспринимают ситуацию как торговую войну, - заявил Хэссетт.Ранее Трамп объявил о введении 25% пошлин на импорт из Канады и Мексики, объяснив это необходимостью усиления борьбы с наркотиками, поступающими в США через южную и северную границы.

https://ria.ru/20250203/peskov-1997023473.html

https://ria.ru/20250203/tramp-1996956021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

канада, мексика, сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире