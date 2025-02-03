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Белый дом объяснил введение пошлин против Канады и Мексики - РИА Новости, 03.02.2025
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16:35 03.02.2025 (обновлено: 17:04 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/poshliny-1997133310.html
Белый дом объяснил введение пошлин против Канады и Мексики
Белый дом объяснил введение пошлин против Канады и Мексики - РИА Новости, 03.02.2025
Белый дом объяснил введение пошлин против Канады и Мексики
Введение 25% пошлин на импорт из Канады и Мексики направлено на борьбу с наркотрафиком, а не на развязывание торговой войны, заявил в понедельник советник... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:35:00+03:00
2025-02-03T17:04:00+03:00
канада
мексика
сша
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Введение 25% пошлин на импорт из Канады и Мексики направлено на борьбу с наркотрафиком, а не на развязывание торговой войны, заявил в понедельник советник Белого дома по экономике Кевин Хэссетт в эфире телеканала CNBC."Эта история подается совершенно неправильно. Вам стоит вернуться и перечитать указ президента Трампа, где абсолютно четко сказано, что это не торговая война, а война с наркотиками", - подчеркнул он.По словам Хэссета, поток наркотиков, в частности фентанила, поступает в США через границы с Канадой и Мексикой, и только за прошлый год из-за него погибли около 100 тысяч американцев. "80, 90, 95% мексиканцев хотят вести эту борьбу с наркотиками. То же самое и в Канаде", - добавил он.Советник также отметил, что Мексика уже дала понять США, что серьезно отнеслась к требованиям Трампа и готова ужесточить борьбу с наркотрафиком через границу."Хорошая новость в том, что в ходе наших переговоров на выходных мы заметили, что мексиканцы очень серьезно относятся к выполнению указа президента Трампа и готовы действовать гораздо более агрессивно в войне с наркотиками. Однако канадцы, похоже, неправильно истолковали его прямой смысл и воспринимают ситуацию как торговую войну, - заявил Хэссетт.Ранее Трамп объявил о введении 25% пошлин на импорт из Канады и Мексики, объяснив это необходимостью усиления борьбы с наркотиками, поступающими в США через южную и северную границы.
https://ria.ru/20250203/peskov-1997023473.html
https://ria.ru/20250203/tramp-1996956021.html
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канада, мексика, сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Канада, Мексика, США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Белый дом объяснил введение пошлин против Канады и Мексики

Белый дом объяснил ввод пошлин против Канады и Мексики борьбой с наркотрафиком

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Введение 25% пошлин на импорт из Канады и Мексики направлено на борьбу с наркотрафиком, а не на развязывание торговой войны, заявил в понедельник советник Белого дома по экономике Кевин Хэссетт в эфире телеканала CNBC.
"Эта история подается совершенно неправильно. Вам стоит вернуться и перечитать указ президента Трампа, где абсолютно четко сказано, что это не торговая война, а война с наркотиками", - подчеркнул он.
Москва - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
В Кремле прокомментировали введение пошлин США против Канады, Мексики и КНР
Вчера, 12:34
По словам Хэссета, поток наркотиков, в частности фентанила, поступает в США через границы с Канадой и Мексикой, и только за прошлый год из-за него погибли около 100 тысяч американцев. "80, 90, 95% мексиканцев хотят вести эту борьбу с наркотиками. То же самое и в Канаде", - добавил он.
Советник также отметил, что Мексика уже дала понять США, что серьезно отнеслась к требованиям Трампа и готова ужесточить борьбу с наркотрафиком через границу.
"Хорошая новость в том, что в ходе наших переговоров на выходных мы заметили, что мексиканцы очень серьезно относятся к выполнению указа президента Трампа и готовы действовать гораздо более агрессивно в войне с наркотиками. Однако канадцы, похоже, неправильно истолковали его прямой смысл и воспринимают ситуацию как торговую войну, - заявил Хэссетт.
Ранее Трамп объявил о введении 25% пошлин на импорт из Канады и Мексики, объяснив это необходимостью усиления борьбы с наркотиками, поступающими в США через южную и северную границы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
СМИ раскрыли, какой удар нанес Трамп по США своим решением
Вчера, 08:42
 
КанадаМексикаСШАВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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