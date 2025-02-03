https://ria.ru/20250203/poshliny-1997025847.html

Эксперт назвал цель введения Трампом пошлин против Канады и Мексики

Эксперт назвал цель введения Трампом пошлин против Канады и Мексики - РИА Новости, 03.02.2025

Эксперт назвал цель введения Трампом пошлин против Канады и Мексики

Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины против Канады и Мексики могут быть нацелены на изменение внутриполитического климата в этих странах на более РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:42:00+03:00

2025-02-03T12:42:00+03:00

2025-02-03T12:42:00+03:00

канада

мексика

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины против Канады и Мексики могут быть нацелены на изменение внутриполитического климата в этих странах на более благоприятный для республиканской администрации, заявил РИА Новости российский эксперт, главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. "Один очень важный момент: использовать экономические рычаги давления для того, чтобы влиять на внутриполитическую ситуацию в этих странах. Америка очень недовольна тем, каким образом происходят выборы президента Мексики. Они вообще считают, что мексиканское правительство сегодня контролируется наркокартелями. А в Канаде то же самое. Как раз это не случайно совпало с уходом (премьер-министра Канады Джастина) Трюдо. Может быть, американцы сегодня отрабатывают сложный механизм использования экономических рычагов давления для того, чтобы формировать те правительства, политические силы, которые были бы благоприятны Трампу, вот именно к республиканской партии", - сказал Васильев в беседе с агентством. По его словам, в отношении Мексики Вашингтон преследует несколько задач. "Есть конкретные цели в данном случае, и в каждой из этих трех стран они отличаются. Применительно к Мексике это в основном не экономические... В данном случае Америка требует от Мексики прекратить способствовать организации потока нелегальных мигрантов", - подчеркнул эксперт. Другой целью США является борьба с мексиканским наркотрафиком и оборотом оружия. "И третье, чтобы Мексика в данном случае, может быть, еще имела в виду какие-то свои дополнительные связи с Китаем. Потому что в последнее время Китай использовал мексиканскую территорию для размещения там своих предприятий", - сказал Васильев. В случае Канады, эксперт счёл важным отметить, что мотивация введения пошлин Штатами в основном экономическая. "США действительно недовольны тем, что имеет место дисбаланс в канадско-американской торговле. И об этом тоже американцы говорили о том, что канадское правительство прибегает к средствам стимулирования экспорта в США. Здесь как раз экономика играет роль", - заявил Васильев. По его мнению, дополнительные тарифы на китайские товары являются продолжением ранее начатой торговой войны. "Несмотря на то, что администрация (экс-президента США Джо) Байдена сохранила большую часть ограничений и тарифов, которые были введены при Трампе, но, тем не менее, китайской стороне удалось сохранять на довольно высоком уровне дисбаланс в торговле. И американцы этим недовольны. Это... коррекция за те 4 года, которые Китай, скорее, использовал в свою пользу, нежели какие-то другие моменты", - полагает эксперт. Он считает, что тарифные ограничения могут быть и частью большей политики Вашингтона по ликвидации зон свободной торговли в Западном полушарии. "Сегодня Соединенные Штаты Америки, насколько я понимаю, (хотели бы - ред.) в идеале эту зону свободной торговли поломать. Почему? Да, в общем, за 25, или даже, вернее, за 30 лет существования НАФТА, от этого выиграли и Мексика, и Канада, как считают Соединенные Штаты Америки. Эта зона свободной торговли позволила подняться и мексиканской экономике за 30 лет достаточно серьезно, и канадской... Америка хотела бы нанести экономический удар по этим странам, притом по потенциалу их развития. По Канаде, возможно, это способствует тому, чтобы канадские фирмы и предприятия скорее перетекали в Соединенные Штаты Америки", - сказал Васильев.

https://ria.ru/20250203/tramp-1996956021.html

https://ria.ru/20250112/tramp-1993108219.html

https://ria.ru/20250203/metall-1996969749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

канада, мексика, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире