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Порошенко* рассказал, когда Украина получит первые истребители Mirage - РИА Новости, 03.02.2025
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12:50 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/poroshenko-1997027555.html
Порошенко* рассказал, когда Украина получит первые истребители Mirage
Порошенко* рассказал, когда Украина получит первые истребители Mirage - РИА Новости, 03.02.2025
Порошенко* рассказал, когда Украина получит первые истребители Mirage
Бывшей президент Украины, глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко* утверждает, что Киев получит первые истребители Mirage в... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:50:00+03:00
2025-02-03T12:50:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Бывшей президент Украины, глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко* утверждает, что Киев получит первые истребители Mirage в феврале. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро 28 января подтвердил, что в течение первого квартала 2025 года на Украину поступят французские истребители Mirage. "Могу подтвердить, что в феврале Украина получит истребители Mirage, не только из Франции. Могу подтвердить, что завершают обучение украинские пилоты, которые будут работать на истребителях Mirage", - сказал Порошенко* в комментарии, который опубликовал Telegram-канал украинского телеканала "5 канал". В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. При этом, по утверждению Макрона, французские вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России. Позднее в октябре министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что самолеты будут переданы в первом квартале 2025 года. Министр сообщал, что поставляемые Киеву самолеты будут оснащены "новым оборудованием". К нему относятся боевая техника класса "воздух-земля", а также средства радиоэлектронной борьбы. В ноябре вице-президент комиссии по обороне в Нацсобрании Франции Франк Жилетти сообщил, что Париж намерен передать Киеву шесть таких истребителей. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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в мире, украина, киев, франция, петр порошенко, эммануэль макрон, жан-ноэль барро, нато, европейская солидарность
В мире, Украина, Киев, Франция, Петр Порошенко, Эммануэль Макрон, Жан-Ноэль Барро, НАТО, Европейская солидарность
Порошенко* рассказал, когда Украина получит первые истребители Mirage

Порошенко*: Киев получит первые истребители Mirage в феврале

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкMirage 2000
Mirage 2000 - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Mirage 2000. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Бывшей президент Украины, глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко* утверждает, что Киев получит первые истребители Mirage в феврале.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро 28 января подтвердил, что в течение первого квартала 2025 года на Украину поступят французские истребители Mirage.
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"Могу подтвердить, что в феврале Украина получит истребители Mirage, не только из Франции. Могу подтвердить, что завершают обучение украинские пилоты, которые будут работать на истребителях Mirage", - сказал Порошенко* в комментарии, который опубликовал Telegram-канал украинского телеканала "5 канал".
В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. При этом, по утверждению Макрона, французские вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России.
Позднее в октябре министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что самолеты будут переданы в первом квартале 2025 года. Министр сообщал, что поставляемые Киеву самолеты будут оснащены "новым оборудованием". К нему относятся боевая техника класса "воздух-земля", а также средства радиоэлектронной борьбы.
В ноябре вице-президент комиссии по обороне в Нацсобрании Франции Франк Жилетти сообщил, что Париж намерен передать Киеву шесть таких истребителей.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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В миреУкраинаКиевФранцияПетр ПорошенкоЭммануэль МакронЖан-Ноэль БарроНАТОЕвропейская солидарность
 
 
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