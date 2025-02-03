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Влечение к убийствам "ангарского маньяка" не влияет на его дееспособность - РИА Новости, 03.02.2025
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06:17 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/popkov-1996948134.html
Влечение к убийствам "ангарского маньяка" не влияет на его дееспособность
Влечение к убийствам "ангарского маньяка" не влияет на его дееспособность - РИА Новости, 03.02.2025
Влечение к убийствам "ангарского маньяка" не влияет на его дееспособность
Выявленная гомицидомания (неопределимое влечение к убийствам) у "ангарского маньяка" Михаила Попкова не делает его психически больным человеком, он способен... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T06:17:00+03:00
2025-02-03T06:17:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Выявленная гомицидомания (неопределимое влечение к убийствам) у "ангарского маньяка" Михаила Попкова не делает его психически больным человеком, он способен нести ответственность за свои преступления, говорится в материалах по делу, которые есть в распоряжении РИА Новости. Бывший милиционер Михаил Попков осужден на пожизненный срок. По первому уголовному делу он был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков сообщил, что убил еще 59 человек. В январе 2023 года СК сообщил, что Попков написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 год совершил убийство еще трех женщин. Согласно судебным материалам, Попков не состоит на учете врача-психиатра, но психиатрическая экспертиза обнаружила у него гомицидоманию с садистическими элементами. "В судебном заседании подсудимый ведет себя адекватно, на заданные вопросы отвечает полно и по существу, в связи с чем, у суда нет оснований сомневаться в психическом состоянии подсудимого Попкова М.В., поэтому суд признает его вменяемым и способным "…", нести ответственность за совершенное преступление", - говорится в материалах дела.
https://ria.ru/20250203/vygovskiy-1996946392.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Влечение к убийствам "ангарского маньяка" не влияет на его дееспособность

Влечение к убийствам ангарского маньяка Попкова не влияет на его дееспособность

© Фото : Следственный Комитет РФМихаил Попков
Михаил Попков - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : Следственный Комитет РФ
Михаил Попков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Выявленная гомицидомания (неопределимое влечение к убийствам) у "ангарского маньяка" Михаила Попкова не делает его психически больным человеком, он способен нести ответственность за свои преступления, говорится в материалах по делу, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Бывший милиционер Михаил Попков осужден на пожизненный срок. По первому уголовному делу он был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков сообщил, что убил еще 59 человек.
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В январе 2023 года СК сообщил, что Попков написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 год совершил убийство еще трех женщин.
Согласно судебным материалам, Попков не состоит на учете врача-психиатра, но психиатрическая экспертиза обнаружила у него гомицидоманию с садистическими элементами.
"В судебном заседании подсудимый ведет себя адекватно, на заданные вопросы отвечает полно и по существу, в связи с чем, у суда нет оснований сомневаться в психическом состоянии подсудимого Попкова М.В., поэтому суд признает его вменяемым и способным "…", нести ответственность за совершенное преступление", - говорится в материалах дела.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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